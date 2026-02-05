5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Fin del sueño copero

Estreno amargo: Deportivo Maipú quedó afuera de la Copa Argentina ante Riestra

El Botellero tuvo debut y despedida ante el Malevo tras caer por la mínima y ahora aguarda su estreno en la Primera Nacional. Mirá los detalles que dejó el encuentro.

Estreno amargo: Deportivo Maipú quedó afuera de la Copa Argentina ante Riestra

Estreno amargo: Deportivo Maipú quedó afuera de la Copa Argentina ante Riestra

Foto: prensa Copa Argentina

El resumen del encuentro

El inicio del primer tiempo mostró un claro dominio del Malevo, que durante los primeros 20 minutos se adueñó del juego y pareció estar más cerca de abrir el marcador por su postura ofensiva. Sin embargo, el Botellero comenzó a crecer y a tomar el control del partido, lo que se reflejó en su primera llegada clara a los 24 minutos, cuando la defensa del blanquinegro logró despejar a tiempo cerca del arco.

Lee además
Franco Colapinto, uno de los salarios más bajos de la Fórmula 1.
RacingNews365 revela los sueldos

Franco Colapinto entre los pilotos peor pagos de la Fórmula 1
En el Club Atlético River Plate venderá alcohol.
Experiencia del espectador

El Club Atlético River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La siguiente acción de peligro llegó a los 35 minutos. Tras un saque lateral rápido, la pelota quedó en los pies de Marcelo Eggel, quien giró y sacó un remate de media distancia que se fue desviado.

Sin embargo, el Malevo logró dar el golpe antes del entretiempo cuando una pelota filtrada cerca del área penal le quedó a Ángel Stringa, que definió con eficacia pese a la intervención de Nahuel Galardi en el arco.

Embed

En el complemento, el partido continuó con el dominio del Malevo, que en apenas seis minutos estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Mateo Ramírez, pero Galardi logró rechazar el disparo y evitar el gol.

Más adelante, tras un rechazo fallido de un jugador del Cruzado, Nicolás Benegas recibió la pelota en una zona sensible del área y definió con calidad, aunque el árbitro anuló el tanto al sancionar una mano.

Embed

Aunque Maipú hacía méritos para igualar el marcador, pasó un momento de tensión en el minuto 81, cuando un lateral a favor de Riestra derivó en Benegas, quien controló la pelota de pecho y ensayó un remate aéreo que terminó estrellándose en el palo. De ahí en más, el Malevo solo atinó a jugar con los nervios del Cruzado y replegarse hasta concretar su pase a la próxima fase.

Embed

El próximo compromiso para el Botellero

Tras la eliminació, Deportivo Maipú esperará su debut en la Primera Nacional el próximo sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario en Carlos Casares, en el arranque de su camino en la segunda categoría del fútbol argentino.

El resumen de Maipú - Riestra

Embed

Los resultados de la Copa Argentina

Embed

Temas
Seguí leyendo

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

La Selección Argentina ajusta detalles en Busan antes de enfrentar a Corea del Sur

La Copa Conmebol Libertadores estrena pausas de hidratación con cámaras y micrófonos en el campo

Giuliano Simeone: "Respeto mi apellido, pero quiero construir mi camino"

Sebastián Villa admite que "todo puede pasar" y no descarta su llegada a River Plate

Camino a la Copa Mundial de Fútbol 2026: Argentina ya definió su base y horarios de partidos

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto, uno de los salarios más bajos de la Fórmula 1.
RacingNews365 revela los sueldos

Franco Colapinto entre los pilotos peor pagos de la Fórmula 1

Las Más Leídas

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Walter Bento, en el momento más difícil de su vida.  video
inminente pedido de pena de la fiscalía

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena