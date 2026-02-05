Estreno amargo: Deportivo Maipú quedó afuera de la Copa Argentina ante Riestra

En su primer partido de 2026 , Deportivo Maipú quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 1 a 0 ante Riestra , por los 32avos de final . En un encuentro chato y con pocas emociones, el Botellero no pudo saldar cuentas pendientes con el Malevo , que ahora espera rival entre San Lorenzo o Deportivo Rincón .

El inicio del primer tiempo mostró un claro dominio del Malevo , que durante los primeros 20 minutos se adueñó del juego y pareció estar más cerca de abrir el marcador por su postura ofensiva . Sin embargo, el Botellero comenzó a crecer y a tomar el control del partido, lo que se reflejó en su primera llegada clara a los 24 minutos , cuando la defensa del blanquinegro logró despejar a tiempo cerca del arco .

La siguiente acción de peligro llegó a los 35 minutos . Tras un saque lateral rápido, la pelota quedó en los pies de Marcelo Eggel , quien giró y sacó un remate de media distancia que se fue desviado .

Sin embargo, el Malevo logró dar el golpe antes del entretiempo cuando una pelota filtrada cerca del área penal le quedó a Ángel Stringa , que definió con eficacia pese a la intervención de Nahuel Galardi en el arco .

Así se puso en ventaja @prensariestra por 1-0 ante Deportivo Maipú con gol de Ángel Stringa#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa https://t.co/ezfEmiaHpJ pic.twitter.com/rMQlNma3Is — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 5, 2026

En el complemento, el partido continuó con el dominio del Malevo, que en apenas seis minutos estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Mateo Ramírez, pero Galardi logró rechazar el disparo y evitar el gol.

Más adelante, tras un rechazo fallido de un jugador del Cruzado, Nicolás Benegas recibió la pelota en una zona sensible del área y definió con calidad, aunque el árbitro anuló el tanto al sancionar una mano.

Embed ¡ANULADO EL SEGUNDO DE RIESTRA! Benegas definía con clase pero el árbitro invalidó la acción por una mano previa y el encuentro sigue 1 a 0 para el Malevo sobre Dep. Maipú. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QPQc3JzrEL — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

Aunque Maipú hacía méritos para igualar el marcador, pasó un momento de tensión en el minuto 81, cuando un lateral a favor de Riestra derivó en Benegas, quien controló la pelota de pecho y ensayó un remate aéreo que terminó estrellándose en el palo. De ahí en más, el Malevo solo atinó a jugar con los nervios del Cruzado y replegarse hasta concretar su pase a la próxima fase.

A los 36' del segundo tiempo, el volante del Malevo dio media vuelta y disparó de volea pero dio en el palo y no pudo estirar la ventaja ante Deportivo Maipú, por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/tFfv4BYs9B — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

El próximo compromiso para el Botellero

Tras la eliminació, Deportivo Maipú esperará su debut en la Primera Nacional el próximo sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario en Carlos Casares, en el arranque de su camino en la segunda categoría del fútbol argentino.

El resumen de Maipú - Riestra

