Estreno amargo: Deportivo Maipú quedó afuera de la Copa Argentina ante Riestra

El inicio del primer tiempo mostró un claro dominio delMalevo, que durante los primeros 20 minutos se adueñó del juego y pareció estar más cerca de abrir el marcador por su postura ofensiva. Sin embargo, el Botellero comenzó a crecer y a tomar el control del partido, lo que se reflejó en su primera llegada clara a los 24 minutos, cuando la defensa del blanquinegro logró despejar a tiempo cerca del arco.
La siguiente acción de peligro llegó a los 35 minutos. Tras un saque lateral rápido, la pelota quedó en los pies de Marcelo Eggel, quien giró y sacó un remate de media distancia que se fue desviado.
Sin embargo, el Malevo logró dar el golpe antes del entretiempo cuando una pelota filtrada cerca del área penal le quedó a Ángel Stringa, que definió con eficacia pese a la intervención de Nahuel Galardi en el arco.
En el complemento, el partido continuó con el dominio del Malevo, que en apenas seis minutos estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Mateo Ramírez, pero Galardi logró rechazar el disparo y evitar el gol.
Más adelante, tras un rechazo fallido de un jugador del Cruzado, Nicolás Benegas recibió la pelota en una zona sensible del área y definió con calidad, aunque el árbitro anuló el tanto al sancionar una mano.
Aunque Maipú hacía méritos para igualar el marcador, pasó un momento de tensión en el minuto 81, cuando un lateral a favor de Riestra derivó en Benegas, quien controló la pelota de pecho y ensayó un remate aéreo que terminó estrellándose en el palo. De ahí en más, el Malevo solo atinó a jugar con los nervios del Cruzadoy replegarse hasta concretar su pase a la próxima fase.
Tras la eliminació, Deportivo Maipúesperará su debut en la Primera Nacional el próximo sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario en Carlos Casares, en el arranque de su camino en la segunda categoría del fútbol argentino.