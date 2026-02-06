6 de febrero de 2026
Tenis: Argentina ya tiene definido su equipo para enfrentar a Corea del Sur

Con la baja de Andrés Molteni, el capitán de Argentina Javier Frana confirmó el equipo que buscará avanzar en los Qualifiers ante Corea del Sur

Equipo argentino de Copa Davis.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina de tenis ya tiene definido su equipo para el estreno en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, serie que se disputará del 6 al 8 de febrero frente a Corea del Sur en el Gimnasio Gijang de Busan.

El capitán albiceleste Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de disputar los puntos de singles, mientras que el dobles quedará en manos de Guido Andreozzi y Federico Gómez, programado para la segunda jornada de competencia.

En relación con la preparación realizada en suelo asiático, Frana valoró el crecimiento del plantel durante los entrenamientos: “El crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, expresó, y explicó que la baja de Andrés Molteni por problemas físicos obligó a redefinir la conformación del dobles sobre la marcha.

Sobre el rival, el capitán argentino señaló que el análisis se basa en enfrentar la mejor versión posible del equipo local. En ese sentido, recordó los antecedentes de Hyeon Chung y Soon Woo Kwon, quienes atravesaron lesiones y compromisos extradeportivos en el último tiempo, aunque advirtió que “nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener”.

Del lado surcoreano, el capitán Jong-sam Chung destacó la motivación de su equipo y el impulso anímico tras los recientes resultados en el circuito Challenger, entre ellos el título individual de Kwon en Vietnam y los logros en dobles de Jisung Nam y Uisung Park:Tenemos gran confianza en nuestro número uno y esperamos una serie muy competitiva”.__IP__

El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará este jueves a las 23:00 (hora argentina), ya viernes en Corea del Sur. La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 de nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, con transmisión en vivo de TyC Sports y DSports.

