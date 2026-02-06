¿Qué le pasó al hijo de Insúa? El insólito episodio que lo dejó vendado en pleno partido

En las últimas horas, insólito episodio llamó la atención de los hinchas. En el partido entre Barracas Central y Temperley, por los 32avos de la Copa Argentina, Rodrigo Insúa, hijo de Rubén, salió a la cancha vendado y con sangre. ¿Qué pasó?
Todo ocurrió instantes antes del inicio del segundo tiempo. Las cámaras de la transmisión enfocaron a Rodrigo Insúa, hijo del director técnico de Barracas Central, y un detalle no pasó desapercibido: tenía la mano izquierda y el hombro vendados y con rastros de sangre.
Según trascendió, el futbolista habría reaccionado con bronca tras el flojo primer tiempo del equipo y el bajo rendimiento de algunos compañeros, y en ese momento golpeó un vidrio. El impacto le provocó varios cortes en la mano, que debieron ser atendidos rápidamente por el cuerpo médico.
A pesar de la lesión, Insúa decidió continuar en el campo de juego, aunque se lo notó incómodo para correr y con dificultades para mover el brazo. Incluso, no pudo ejecutar los laterales y un rival tuvo que ayudarlo a atarse los cordones.
Finalmente, y más allá del incidente, Barracas Central logró avanzar a la siguiente fase de la Copa Argentina tras imponerse a Temperley en la definición por penales por 4 a 3.
