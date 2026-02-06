Polémica: Lucina von der Heyde renunció a Las Leonas y jugará para Alemania

La mediocampista misionera, que pegó el salto en River y desde hace varios años juega en Mannheimer HC, ya fue presentada en las Las Diedanas, como se conoce al combinado femenino germano: “¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para jugar con la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026".
En medio de esta situación, que despertó una oleada de críticas y también felicitaciones y palabras de aliento por dar otro paso en su carrera, von der Heyde alzó la voz en las redes sociales de Alemania: "Ha sido una decisión difícil que ha requerido mucha consideración, pero estoy muy agradecida de la oportunidad que se me ha dado. Desde el primer día, me recibieron muy calurosamente y me hicieron sentir bien, lo cual era muy importante para mí. Tenía ganas de volver a jugar a este nivel y estoy deseando que lleguen los desafíos que tenemos por delante”.
Y profundizó sobre las rispideces con el cuerpo técnico argentino: “(El entrenador Fernando Ferrara) decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”.
No es un acto de antipatriotismo mi renuncia
Así le puso fin a una larga y exitosa historia albiceleste: se consagró campeona del Champions Trophy 2016, participó de los Juegos Olímpicos de Río ese mismo año, ganó la Copa Panamericana 2017 y fue elegida la mejor jugadora joven del Mundial 2018. Además, fue capitana de Las Leoncitas y levantó el Mundial Junior 2016.
Esta renuncia no se debe a un acto de antipatriotismo, sino que responde a una búsqueda de recuperar el protagonismo en su trayectoria internacional. De hecho, no venía siendo considerada en Las Leonas, que están viajando rumbo a Australia para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League. “Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije; por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste”, confesó en Radio Libertad.
En tanto, el entrenador Ferrara reveló cómo lo tomó el plantel: “Es una cosa que nos esperábamos todos, no nos sorprendió”. Y evitó meterse en la polémica en diálogo con Deportv: “Seguimos enfocados en lo nuestro, en lo que estamos haciendo, en el camino al mundial y en las jugadoras que tenemos, que son muy importantes”.
Quien salió a bancarla fue su ex compañera Agostina Alonso, con la que charló en privado sobre este cambio de selección: “Es una decisión enteramente de Luchi, se la voy a respetar porque tiene sus motivos”. Aunque a su vez admitió que la noticia no cayó bien. “Desde este lado, de Las Leonas, es una decisión que no me gusta, porque es una persona que quiero mucho, compartimos bastante y obviamente la quiero de este lado como jugadora”.
Y cerró: “También me toca defender a la Selección Argentina, a mi equipo y dentro de ello está el cuerpo técnico. No creo que haya sido culpa de Argentina, sino que fue una decisión puramente de Luchi y está en todo su derecho”.