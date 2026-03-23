23 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Agenda de la Selección: entrenamientos y partidos antes del amistoso con Mauritania

La Selección de fútbol de Argentina inicia su semana de preparación antes del amistoso con Mauritania en La Bombonera. Mirá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina comienza su preparación en Ezeiza de cara a los amistosos internacionales.

La Selección de fútbol de Argentina comienza su preparación en Ezeiza de cara a los amistosos internacionales.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina pone primera en una semana clave: arranca la preparación para el amistoso ante Mauritania, en lo que será una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene su agenda definida.

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El reencuentro del plantel marca el inicio de una semana intensa de trabajo en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

Entrenamientos y conferencia de Scaloni antes de Argentina vs Mauritania

Las prácticas comenzarán el martes y se extenderán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino.

El entrenador Lionel Scaloni aprovechará estos días para ajustar detalles y definir el equipo.

Además, el jueves brindará una conferencia de prensa, donde dará indicios sobre el once y el enfoque de los amistosos.

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Cuándo juega Argentina vs Mauritania y el segundo amistoso

El primer amistoso será el viernes a las 20:15, cuando la Selección enfrente a Mauritania en La Bombonera. Será una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial, lo que genera una enorme expectativa.

Luego, el conjunto nacional volverá a jugar el martes 31 de marzo, cuando se mida ante Zambia, también en el marco de esta fecha FIFA.

La agenda marca el ritmo de una Selección que ya piensa en lo grande: llegar de la mejor manera al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Preguntas y respuestas clave sobre la agenda de la Selección argentina

Cuándo juega Argentina vs Mauritania

El partido será el viernes a las 20:15 en La Bombonera.

Dónde entrena la Selección argentina

Entrena en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

Cuándo empiezan los entrenamientos

Comienzan el martes y se extienden hasta el jueves.

Habrá conferencia de Scaloni

Sí, el jueves brindará una conferencia de prensa.

Cuál es el segundo amistoso

Argentina jugará ante Zambia el martes 31 de marzo.

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