Agenda de la Selección: entrenamientos y partidos antes del amistoso con Mauritania

La Selección de fútbol de Argentina pone primera en una semana clave: arranca la preparación para el amistoso ante Mauritania, en lo que será una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene su agenda definida.
La Selección de fútbol de Argentina inicia su semana de preparación antes del amistoso con Mauritania en La Bombonera. Mirá lo que se viene.
La Selección de fútbol de Argentina pone primera en una semana clave: arranca la preparación para el amistoso ante Mauritania, en lo que será una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene su agenda definida.
El calendario comenzó este lunes con la llegada de los jugadores al país, en su mayoría provenientes del fútbol europeo y también desde Estados Unidos, donde se destaca la presencia de Lionel Messi.
El reencuentro del plantel marca el inicio de una semana intensa de trabajo en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.
Las prácticas comenzarán el martes y se extenderán hasta el jueves 26, todas en horario vespertino.
El entrenador Lionel Scaloni aprovechará estos días para ajustar detalles y definir el equipo.
Además, el jueves brindará una conferencia de prensa, donde dará indicios sobre el once y el enfoque de los amistosos.
El primer amistoso será el viernes a las 20:15, cuando la Selección enfrente a Mauritania en La Bombonera. Será una de las últimas presentaciones del equipo en el país antes del Mundial, lo que genera una enorme expectativa.
Luego, el conjunto nacional volverá a jugar el martes 31 de marzo, cuando se mida ante Zambia, también en el marco de esta fecha FIFA.
La agenda marca el ritmo de una Selección que ya piensa en lo grande: llegar de la mejor manera al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El partido será el viernes a las 20:15 en La Bombonera.
Entrena en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.
Comienzan el martes y se extienden hasta el jueves.
Sí, el jueves brindará una conferencia de prensa.
Argentina jugará ante Zambia el martes 31 de marzo.