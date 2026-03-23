Tomás Etcheverry ganó en Miami y se metió en octavos del Masters 1000 por primera vez

Por Sitio Andino Deportes 23 de marzo de 2026 - 07:01
El argentino
avanzó a los Tomás Etcheverry octavos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer en sets corridos al español Rafael Jodar, en un triunfo que confirma su gran presente en el circuito ATP. El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking, se impuso por 7-5 y 6-4 en un partido sólido, donde supo aprovechar sus oportunidades en los momentos clave.
Con este resultado, el tenista de
26 años accedió por primera vez a los octavos de final de un Masters 1000, marcando un hito en su carrera.
El gran momento de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Miami con Etcheverry mostró un rendimiento muy firme, 76% de puntos ganados con el primer servicio y un juego consistente desde el fondo.
El argentino logró
dos quiebres, uno en cada set, y fue especialmente efectivo en el primero, donde rompió en el momento justo para quedarse con el parcial.
Además, su avance lo posiciona en el
puesto 30 del ranking ATP en vivo, acercándose a su mejor marca histórica.
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A quién enfrenta Etcheverry en octavos y qué pasó con Alcaraz
En la próxima instancia, Etcheverry se medirá con el estadounidense
Tommy Paul (23°), en lo que será un nuevo desafío en su mejor participación en Miami.
El torneo también dejó una gran sorpresa: el número uno del mundo,
Carlos Alcaraz, fue eliminado por el estadounidense Sebastián Korda, que lo venció en tres sets.
El presente del argentino confirma una evolución sostenida: tras ser
semifinalista en el Argentina Open y campeón en Río, Etcheverry atraviesa un 2026 en ascenso, dejando atrás un 2025 irregular. Preguntas y respuestas clave sobre Tomás Etcheverry en Miami Qué logró Etcheverry en el Masters 1000 de Miami
Se clasificó a los
octavos de final, su mejor actuación en este torneo. A quién le ganó Etcheverry
Venció al español
Rafael Jodar por 7-5 y 6-4. Contra quién juega en octavos
Enfrentará al estadounidense
Tommy Paul. Cómo está en el ranking ATP
Está
30° en el ranking en vivo, cerca de su mejor posición. Por qué es importante este resultado
Porque es la
primera vez que llega a octavos de un Masters 1000 y confirma su gran nivel en 2026.