23 de marzo de 2026
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Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry ganó en Miami y se metió en octavos del Masters 1000 por primera vez

El argentino Tomás Etcheverry venció a Rafael Jodar y se clasificó a octavos del Masters de Miami. Mirá lo sucedido.

Tomás&nbsp;Etcheverry atraviesa un gran momento y sigue avanzando en el Masters 1000 de Miami.

Tomás Etcheverry atraviesa un gran momento y sigue avanzando en el Masters 1000 de Miami.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Tomás Etcheverry avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer en sets corridos al español Rafael Jodar, en un triunfo que confirma su gran presente en el circuito ATP. El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking, se impuso por 7-5 y 6-4 en un partido sólido, donde supo aprovechar sus oportunidades en los momentos clave.

Con este resultado, el tenista de 26 años accedió por primera vez a los octavos de final de un Masters 1000, marcando un hito en su carrera.

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El argentino logró dos quiebres, uno en cada set, y fue especialmente efectivo en el primero, donde rompió en el momento justo para quedarse con el parcial.

Además, su avance lo posiciona en el puesto 30 del ranking ATP en vivo, acercándose a su mejor marca histórica.

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A quién enfrenta Etcheverry en octavos y qué pasó con Alcaraz

En la próxima instancia, Etcheverry se medirá con el estadounidense Tommy Paul (23°), en lo que será un nuevo desafío en su mejor participación en Miami.

El torneo también dejó una gran sorpresa: el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado por el estadounidense Sebastián Korda, que lo venció en tres sets.

El presente del argentino confirma una evolución sostenida: tras ser semifinalista en el Argentina Open y campeón en Río, Etcheverry atraviesa un 2026 en ascenso, dejando atrás un 2025 irregular.

Preguntas y respuestas clave sobre Tomás Etcheverry en Miami

Qué logró Etcheverry en el Masters 1000 de Miami

Se clasificó a los octavos de final, su mejor actuación en este torneo.

A quién le ganó Etcheverry

Venció al español Rafael Jodar por 7-5 y 6-4.

Contra quién juega en octavos

Enfrentará al estadounidense Tommy Paul.

Cómo está en el ranking ATP

Está 30° en el ranking en vivo, cerca de su mejor posición.

Por qué es importante este resultado

Porque es la primera vez que llega a octavos de un Masters 1000 y confirma su gran nivel en 2026.

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