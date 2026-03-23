Gimnasia se quedó sin DT: "de común acuerdo", Ariel Broggi se fue del Lobo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se quedó sin entrenador. Según informó la institución del Parque en sus redes, "de común acuerdo" entre la dirigencia y Ariel Broggi , el cuerpo técnico que logró el histórico ascenso a Primera División no estará más en el banco mensana .

El ahora exDT venía cuestionado por los hinchas por el flojo arranque en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El Lobo acumula siete partidos al hilo sin ganar y cosecha solo 9 puntos en once partidos jugados . Está penúltimo en la Zona A y en la tabla de descenso solo supera a Estudiantes de Río Cuarto .

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El detonante fue la derrota del pasado sábado 1 a 0 ante Newell's , que está inmerso en una crisis institucional y deportiva, pero aun así logró la victoria ante Gimnasia. En lo que va del certamen, el Pituco solo consiguió dos triunfos (en la primera fecha ante Central Córdoba y en la cuarta ante Instituto), en tanto que sumó tres empates y seis derrotas .

Estimados socios, socias e hinchas del Lobo: De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes. Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2

Desde que llegó al Lobo, Broggi dirigió 24 partidos, con nueve triunfos, seis empates y nueve caídas . En esa campaña, obtuvo el ascenso a la Primera División el año pasado , imponiéndose en la final ante Deportivo Madryn .

Ariel Boggi Ariel Broggi dejó la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima.

Junto a él dejarán de trabajar en el club los integrantes de su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano. "Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", indicó la dirigencia albinegra.

No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club

Ariel Broggi se fue de Gimnasia y Esgrima: quiénes suenan para reemplazarlo

En principio, el próximo partido de Gimnasia —ante Vélez por la fecha 12ª en el Víctor Legrotaglie— será dirigido interinamente por Joaquín Sastre, a la espera de una definición del sucesor de Broggi.

Entre los nombres que suenan como posibles reemplazantes aparecen Guillermo Farré, quien acaba de dejar el banco de Aldosivi; Cristian "El Kily" González, de último paso por Platense; e incluso Matías Almeyda, quien fue despedido hace pocas horas del Sevilla de España.

"Estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos", indicaron desde el club del Parque, que en once fechas ya se quedó sin director técnico.