Gimnasia se quedó sin DT: "de común acuerdo", Ariel Broggi se fue del Lobo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se quedó sin entrenador. Según informó la institución del Parque en sus redes, "de común acuerdo" entre la dirigencia y Ariel Broggi, el cuerpo técnico que logró el histórico ascenso a Primera División no estará más en el banco mensana.
El ahora exDT venía cuestionado por los hinchas por el flojo arranque en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El Lobo acumula siete partidos al hilo sin ganar y cosecha solo 9 puntos en once partidos jugados. Está penúltimo en la Zona A y en la tabla de descenso solo supera a Estudiantes de Río Cuarto.
El detonante fue la derrota del pasado sábado 1 a 0 ante Newell's, que está inmerso en una crisis institucional y deportiva, pero aun así logró la victoria ante Gimnasia. En lo que va del certamen, el Pituco solo consiguió dos triunfos (en la primera fecha ante Central Córdoba y en la cuarta ante Instituto), en tanto que sumó tres empates y seis derrotas.
Desde que llegó al Lobo, Broggi dirigió 24 partidos, con nueve triunfos, seis empates y nueve caídas. En esa campaña, obtuvo el ascenso a la Primera División el año pasado, imponiéndose en la final ante Deportivo Madryn.
Junto a él dejarán de trabajar en el club los integrantes de su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano. "Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", indicó la dirigencia albinegra.
No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club
Ariel Broggi se fue de Gimnasia y Esgrima: quiénes suenan para reemplazarlo
En principio, el próximo partido de Gimnasia —ante Vélez por la fecha 12ª en el Víctor Legrotaglie— será dirigido interinamente por Joaquín Sastre, a la espera de una definición del sucesor de Broggi.
Entre los nombres que suenan como posibles reemplazantes aparecen Guillermo Farré, quien acaba de dejar el banco de Aldosivi; Cristian "El Kily" González, de último paso por Platense; e incluso Matías Almeyda, quien fue despedido hace pocas horas del Sevilla de España.
"Estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos", indicaron desde el club del Parque, que en once fechas ya se quedó sin director técnico.