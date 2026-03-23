23 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Ariel Broggi

Gimnasia se quedó sin DT: "de común acuerdo", Ariel Broggi se fue del Lobo

Debido al flojo arranque en el campeonato, el entrenador que llevó al Pituco a la máxima categoría se fue del cargo. Quiénes suenan para reemplazarlo.

El DT dirigió 24 partidos en el banco del Mensana.

El DT dirigió 24 partidos en el banco del Mensana.

Foto: Prensa Club Gimnasia y Esgrima

El ahora exDT venía cuestionado por los hinchas por el flojo arranque en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. El Lobo acumula siete partidos al hilo sin ganar y cosecha solo 9 puntos en once partidos jugados. Está penúltimo en la Zona A y en la tabla de descenso solo supera a Estudiantes de Río Cuarto.

Lee además
Newcom en San Carlos.

San Carlos puso en marcha su Liga Municipal con una disciplina en crecimiento
Franco Colapinto disputa el GP de Japón y busca repetir los puntos logrados en China.

Colapinto vuelve a la acción: días, horarios y todo el cronograma del GP de Japón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2036160165557182635&partner=&hide_thread=false

El detonante fue la derrota del pasado sábado 1 a 0 ante Newell's, que está inmerso en una crisis institucional y deportiva, pero aun así logró la victoria ante Gimnasia. En lo que va del certamen, el Pituco solo consiguió dos triunfos (en la primera fecha ante Central Córdoba y en la cuarta ante Instituto), en tanto que sumó tres empates y seis derrotas.

Desde que llegó al Lobo, Broggi dirigió 24 partidos, con nueve triunfos, seis empates y nueve caídas. En esa campaña, obtuvo el ascenso a la Primera División el año pasado, imponiéndose en la final ante Deportivo Madryn.

Ariel Boggi
Ariel Broggi dejó la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi dejó la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima.

Junto a él dejarán de trabajar en el club los integrantes de su cuerpo técnico: Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano. "Ariel es el hombre que después de 42 años nos devolvió a la Primera División del fútbol argentino. Cada uno de ellos fue parte de este logro histórico y por eso no hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club", indicó la dirigencia albinegra.

No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club No hay palabras suficientes para agradecerles. Les tenemos un respeto enorme y un cariño genuino, y recordaremos siempre su paso por el club

Ariel Broggi se fue de Gimnasia y Esgrima: quiénes suenan para reemplazarlo

En principio, el próximo partido de Gimnasia —ante Vélez por la fecha 12ª en el Víctor Legrotaglie— será dirigido interinamente por Joaquín Sastre, a la espera de una definición del sucesor de Broggi.

Entre los nombres que suenan como posibles reemplazantes aparecen Guillermo Farré, quien acaba de dejar el banco de Aldosivi; Cristian "El Kily" González, de último paso por Platense; e incluso Matías Almeyda, quien fue despedido hace pocas horas del Sevilla de España.

"Estamos trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos", indicaron desde el club del Parque, que en once fechas ya se quedó sin director técnico.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra es una máquina: gana, lidera todo y ya se anima a soñar en grande

Argentina enfrenta a Mauritania: precios picantes de las entradas y cómo conseguirlas

La Scaloneta entra en modo Mundial: agenda completa antes del duelo con Mauritania

Murió la Abuela lalala: el símbolo viral del Mundial que emocionó a todos

La Lepra habla como líder: Berti elogió al equipo y Arce sueña con la Libertadores

Etcheverry no se detiene: ganó otra vez en Miami y logró un hito en su carrera

Orgullo mendocino: Benedetti voló en Colombia y se colgó la plata panamericana

El Parque es una fiesta y la Lepra es más líder que nunca tras un triunfazo ante Central

LO QUE SE LEE AHORA
Berti y Álex Arce analizaron el triunfo de Independiente Rivadavia y el gran momento del equipo líder del Apertura.

La Lepra habla como líder: Berti elogió al equipo y Arce sueña con la Libertadores

Las Más Leídas

Brinco

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1346 del domingo 22 de marzo

El Paso Internacional Los Libertados se mantuvo cerrado todo el domingo.

Sigue cerrado el paso a Chile: cuándo se define la reapertura

Resultados del Quini 6 hoy domingo 22 de marzo: números ganadores del sorteo 3358

Resultados del Quini 6 hoy domingo 22 de marzo: números ganadores del sorteo 3358

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo. 

Trágica muerte de un hombre generó conmoción en Luján de Cuyo

Un mendocino ganó un cuantioso premio en el Brinco.

Golpe de suerte en Mendoza: ganó $14 millones en el Brinco y estos fueron los números