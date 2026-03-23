Entradas Selección vs Mauritania: precios, cómo comprar y cuándo salen a la venta antes del Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina vuelve al país y genera furor en la previa del Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina vuelve a jugar en el país y ya se confirmó la venta de entradas para el amistoso ante Mauritania , un partido clave en la previa del Mundial 2026 . Será una de las últimas chances de ver a la Scaloneta en vivo , con una demanda altísima.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la venta de tickets para el encuentro ante Mauritania , que será el anteúltimo partido antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

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Como viene ocurriendo en cada presentación del equipo de Lionel Scaloni , se espera un estadio lleno y entradas que se agoten rápidamente.

Los valores mantienen una lógica similar a los últimos partidos en Argentina, con precios diferenciados según la ubicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035720563092549786&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor A continuación, toda la información sobre la venta de entradas para el partido entre #Argentina y #Mauritania



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Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Estos son los precios confirmados para ver a la Selección argentina vs Mauritania:

Popular: $90.000

$90.000 Popular menores: $25.000

$25.000 Platea alta K: $150.000

$150.000 Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

$200.000 Platea baja L: $350.000

$350.000 Platea media C-D-M: $330.000

$330.000 Platea media A-B: $350.000

$350.000 Preferencial: $490.000

Los valores reflejan la alta demanda que genera la “Albiceleste”, especialmente en la antesala del Mundial.

Cómo comprar entradas para Argentina vs Mauritania paso a paso

La venta se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets / Deportick).

Para comprar entradas:

Es necesario registrarse previamente en la plataforma

en la plataforma Ingresar con usuario y contraseña

Seleccionar ubicación y disponibilidad

Completar el pago online

Se recomienda ingresar con anticipación, ya que las entradas suelen agotarse en pocas horas.

El atractivo del partido no pasa tanto por el rival, sino por el contexto: será una de las últimas presentaciones de la Selección en el país antes del Mundial 2026.

Además, crece la expectativa por la posible presencia de Lionel Messi, en lo que podría ser una de sus últimas funciones con la camiseta argentina en casa.

Preguntas y respuestas clave sobre Argentina vs Mauritania

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Las entradas van desde $25.000 (menores) hasta $490.000 (preferencial), según la ubicación.

Dónde comprar entradas para Argentina vs Mauritania

Se compran de forma online en AFA Tickets / Deportick, el sistema oficial de la AFA.

Cuándo se venden las entradas

La venta ya fue habilitada por la AFA y se espera que se agoten rápidamente.

Por qué es importante este partido

Porque es uno de los últimos partidos de la Selección argentina en el país antes del Mundial 2026.

Juega Messi contra Mauritania

Aún no está confirmado, pero hay expectativa por ver a Lionel Messi, ya que podría ser una de sus últimas veces jugando en Argentina.