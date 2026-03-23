23 de marzo de 2026
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Boxeo

El malargüino Marco García sueña con un título mundial de boxeo

El púgil sureño atraviesa un gran presente en el deporte argentino y se ilusiona con nuevos desafíos en el boxeo internacional.

Lucía y Marco García en la cartelera del boxeo argentino.

Lucía y Marco García en la cartelera del boxeo argentino.

 Por Claudio Altamirano

Con la esperanza intacta y los pies sobre la tierra, el Campeón Sudamericano Superwelter Marco García regresó a Malargüe tras su triunfo en Buenos Aires y reafirmó su gran objetivo: ser campeón mundial. A su lado, su hermana Lucía continúa consolidando una prometedora carrera profesional en el boxeo.

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“Fue una pelea dura, pero la sacamos adelante”, resumió García, quien atraviesa un gran presente deportivo. El primer trimestre de 2026 lo encuentra en un nivel alto, producto de entrenamientos intensos y constantes, lo que le permitió posicionarse entre los mejores de su categoría en el país y comenzar a proyectarse hacia desafíos internacionales en el deporte de los puños.

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Marco García sigue escalando lugares en el boxeo nacional

Con un récord altamente positivo y una evolución sostenida, Marco García de 24 años, dejó en claro que su camino está marcado por la disciplina y el profesionalismo. “Siempre somos correctos en lo que hacemos, cada vez más profesionales”, aseguró, destacando además que sus últimas peleas fueron planificadas ante rivales de gran bagaje deportivo, lo que fortaleció su crecimiento arriba del ring.

Pero más allá de los logros, el objetivo está claro: “Soñamos en grande, soñamos con ser campeón mundial”. Para ello, García remarcó la importancia de sostener una exigencia constante, corregir aspectos técnicos y evaluar incluso la posibilidad de competir en una categoría más liviana para potenciar su rendimiento.

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Marco y Lucía García frente al espejo del gimnasio donde tejen sueños.

Marco y Lucía García frente al espejo del gimnasio donde tejen sueños.

Lucía García ya suena en el boxeo argentino

El contacto con los hermanos García se dio en el gimnasio que poseen en barrio Güemes, un espacio que se convirtió en semillero del boxeo local y donde el esfuerzo diario marca el ritmo de trabajo.

Allí también brilla Lucía García, quien a sus 21 años ya transita el profesionalismo. Tras vencer a la bonaerense Victoria Moreira, destacó la importancia de haber sido parte de una velada nacional en Buenos Aires: “Representa muchas emociones y todo el trabajo que implica llegar hasta ahí”.

Con una base construida desde los once años, Lucía fue medallista en los Juegos Evita y protagonista en torneos provinciales, consolidando paso a paso una carrera que promete seguir creciendo.

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