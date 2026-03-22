22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Boxeo

Mendoza celebra: Marco García campeón sudamericano y Lucía sigue invicta

“Kid Dinamita” se quedó con el cinturón Superwelter. Su hermana ganó antes y estiró su racha perfecta en el boxeo profesional.

El boxeo mendocino de fiesta con el triunfo de Marco García (Foto gentileza).

El boxeo mendocino de fiesta con el triunfo de Marco García (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

El malargüino Marco “Kid Dinamita” García se consagró campeón sudamericano superwélter al vencer por decisión unánime a Gabriel Bloise en el estadio de la Federación Argentina de Box. Tras reponerse de una caída, impuso su técnica y fiereza y se quedó con el cinturón vacante en una pelea intensa.

Lee además
Familia García, sinónimo de boxeo en Mendoza y la Argentina. video

Una familia mendocina que hace ruido en el boxeo: esta noche van por un título y ya asoma una nueva promesa
Rodrigo De Paul encendió las alarmas en la Selección tras sufrir una contusión muscular en la MLS.

Alarma por De Paul: lesión, baja en Inter Miami y dudas en la Selección antes de ir a La Bombonera
Embed - Malargüe-Marco García 21.03.2026

Sigue en ascenso la carrera de Marco García en el boxeo argentino

La pelea de anoche fue pareja y entretenida, con momentos para ambos. García, de guardia zurda, buscó imponer condiciones con sus combinaciones y movilidad, mientras que Bloise respondió con precisión en los intercambios. El momento más crítico para el malargüino llegó en el cuarto asalto, cuando un cruzado de izquierda al mentón lo mandó a la lona. Sin embargo, el “Kid Dinamita” se levantó, se recompuso y retomó el control del combate.

A partir de allí Marco García volvió a su plan inicial, sumando puntos con constancia y eficacia. Su mayor volumen de golpes y claridad en los pasajes finales terminaron inclinando la balanza. Los jueces Hernán Guajardo, Juan Carlos Palmieri y Julián Barone fallaron 95-92 a su favor, bajo el arbitraje de Manuel Vilarino.

Con este triunfo, "Kid Dinamita" García elevó su récord a 18-1-1 (11 KOs) y comenzó la temporada 2026 de la mejor manera, sumando un nuevo título a su vitrina. En tanto, Bloise quedó con un registro de 5-4-2.

Embed - Lucia García 21.03.26

El boxeo femenino de Mendoza crece con Lucía García

La velada se abrió con otra alegría para la familia García. Lucía García Ovejero superó por decisión unánime a Victoria Moreyra, en una actuación donde fue superior con golpes más claros y efectivos. El desenlace llegó en el tercer round, tras un choque de cabezas que provocó un corte en el ojo derecho de Moreyra. La hemorragia obligó al médico a detener el combate, decretando el triunfo de la mendocina, que suma cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones profesionales.

En la pelea de fondo, el riojano José “Sansón” Sosa venció por decisión unánime a Jonathan Eniz y se quedó con el título sudamericano welter, completando una noche de alto nivel para el boxeo nacional.

Temas
Seguí leyendo

Entradas Argentina vs Mauritania: precios picantes y cómo conseguirlas antes del Mundial

Varrone la rompió en Sebring y subió al podio en una carrera durísima del IMSA

Cerúndolo ganó el duelo argentino en Miami y Etcheverry avanzó con autoridad en el Masters 1000

Estos son los ganadores del Rally de Portugal tras una batalla épica

La Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Deportivo Maipú quiere recuperar terreno ante Midland

Al Tomba se le escapó un partido increíble en Chaco y se llevó un empate con sabor a derrota

Nada le sale: Gimnasia cayó ante Newell's y crece la preocupación

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra va por los tres puntos.

La Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Se registró un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Se confirma el cierre del Paso Cristo Redentor: desde qué hora y los motivos

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo

Estafas millonarias: allanamientos en el Gran Mendoza complican al abogado investigado

Siete allanamientos y un abogado en la mira: el caso que sacude al mundo financiero mendocino

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Rige una alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afecta

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán