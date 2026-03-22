Mendoza celebra: Marco García campeón sudamericano y Lucía sigue invicta

El malargüino Marco “Kid Dinamita” García se consagró campeón sudamericano superwélter al vencer por decisión unánime a Gabriel Bloise en el estadio de la Federación Argentina de Box . Tras reponerse de una caída, impuso su técnica y fiereza y se quedó con el cinturón vacante en una pelea intensa.

En el estadio de la Federación Argentina de Box, Marco García firmó una actuación consagratoria al derrotar a Gabriel Bloise luego de diez rounds disputados y quedarse con el título sudamericano superwélter . El oriundo de Malargüe mostró carácter, técnica y determinación para superar un combate exigente de principio a fin.

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La pelea de anoche fue pareja y entretenida, con momentos para ambos. García, de guardia zurda, buscó imponer condiciones con sus combinaciones y movilidad, mientras que Bloise respondió con precisión en los intercambios . El momento más crítico para el malargüino llegó en el cuarto asalto, cuando un cruzado de izquierda al mentón lo mandó a la lona. Sin embargo, el “ Kid Dinamita” se levantó, se recompuso y retomó el control del combate .

A partir de allí Marco García volvió a su plan inicial, sumando puntos con constancia y eficacia . Su mayor volumen de golpes y claridad en los pasajes finales terminaron inclinando la balanza. Los jueces Hernán Guajardo, Juan Carlos Palmieri y Julián Barone fallaron 95-92 a su favor, bajo el arbitraje de Manuel Vilarino .

Con este triunfo, "Kid Dinamita" García elevó su récord a 18-1-1 (11 KOs) y comenzó la temporada 2026 de la mejor manera, sumando un nuevo título a su vitrina. En tanto, Bloise quedó con un registro de 5-4-2.

Embed - Lucia García 21.03.26

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La velada se abrió con otra alegría para la familia García. Lucía García Ovejero superó por decisión unánime a Victoria Moreyra, en una actuación donde fue superior con golpes más claros y efectivos. El desenlace llegó en el tercer round, tras un choque de cabezas que provocó un corte en el ojo derecho de Moreyra. La hemorragia obligó al médico a detener el combate, decretando el triunfo de la mendocina, que suma cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones profesionales.

En la pelea de fondo, el riojano José “Sansón” Sosa venció por decisión unánime a Jonathan Eniz y se quedó con el título sudamericano welter, completando una noche de alto nivel para el boxeo nacional.