Independiente Rivadavia: qué dijeron Berti y Álex Arce tras el triunfo ante Rosario Central

Berti y Álex Arce analizaron el triunfo de Independiente Rivadavia y el gran momento del equipo líder del Apertura.

Tras el triunfo del Club Sportivo Independiente Rivadavia ante Rosario Central , el vestuario dejó una señal clara: confianza, convicción y ambición . Alfredo Berti valoró el rendimiento colectivo y Álex Arce destacó el presente del equipo, que lidera y se ilusiona con todo .

El entrenador de la Lepra, Alfredo Berti , remarcó el funcionamiento del equipo y el compromiso en todas las líneas. “En todas las líneas estuvimos muy bien. Tapamos los pases que ellos suelen encontrar entre líneas. Todo el equipo hizo un trabajo colectivo muy bueno”

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El DT también puso el foco en lo que viene, sabiendo que el calendario se intensifica. “Hay que seguir trabajando, porque ahora viene un mes y medio con muchos partidos. Queremos estar todos preparados”.

El técnico dejó en claro que la clave del presente está en el trabajo colectivo , pero también marcó que el desafío será sostener el nivel. Con la doble competencia en el horizonte , la Lepra empieza a prepararse para un tramo exigente donde deberá confirmar su candidatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2035917163345690644&partner=&hide_thread=false ¡FINAL DEL PARTIDO! GANÓ LA LEPRAAAAAAAAAAA



Independiente Rivadavia 2 - 0 Rosario Central



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Álex Arce, el goleador que ilusiona a Independiente Rivadavia

Por su parte, Álex Arce habló desde la emoción tras su regreso y el gran momento personal y colectivo. “Volver así, después de una lesión, es muy lindo. La pasé mal en la recuperación, pero hoy volví de la mejor manera”. El delantero paraguayo valoró el presente del equipo y no ocultó la ilusión. “Somos punteros en la zona, en la anual y el equipo que más goles tiene. Es un momento muy lindo para todos”.

Arce también se refirió a su rendimiento goleador y al crecimiento del equipo. “Trabajo para esto. Estoy muy contento por el momento que estamos pasando y por lo que vive la institución”. Y dejó una frase que enciende a todo el pueblo leproso: “Se viene la Copa Libertadores, es algo soñado para nosotros. Vamos a dejar todo para llevar al club lo más alto posible”

El delantero también destacó el funcionamiento ofensivo: “Nos movimos mucho, intercambiamos posiciones y creo que hicimos un gran partido”

La Lepra no solo gana: convence, ilusiona y se planta como candidato. Y puertas adentro, el mensaje es claro: ir por todo.

Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia tras el triunfo

Qué dijo Alfredo Berti tras el triunfo

Destacó el trabajo colectivo y pidió mantener el nivel ante el calendario exigente.

Qué dijo Álex Arce

Habló de su regreso tras la lesión, el gran momento del equipo y la ilusión por la Copa Libertadores.

Cómo está Independiente Rivadavia

Está puntero de la Zona B, con un gran presente futbolístico.

Qué viene para la Lepra

Se viene un calendario exigente con Apertura y Copa Libertadores.

Es candidato Independiente Rivadavia

Sí, por juego, resultados y confianza, la Lepra se posiciona como candidato.