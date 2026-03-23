23 de marzo de 2026
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Murió la abuela lalala del Mundial Qatar 2022: quién era Cristina Mariscotti

Falleció Cristina Mariscotti, la abuela lalala del Mundial Qatar 2022, a los 79 años. Mirá los detalles de su muerte.

La abuela&nbsp;Cristina Mariscotti se volvió viral durante los festejos del Mundial Qatar 2022.

La abuela Cristina Mariscotti se volvió viral durante los festejos del Mundial Qatar 2022.

Por Sitio Andino Deportes

Murió Cristina Mariscotti, conocida como la abuela lalala” del Mundial Qatar 2022, a los 79 años. Su historia conmovió a todo el país cuando se volvió viral festejando a la Selección argentina en plena calle.

La noticia de su fallecimiento se conoció en las últimas horas, aunque ocurrió a comienzos de marzo. Según trascendió, su familia decidió mantenerlo en reserva en ese momento.

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Quién era la Abuela lalala que se hizo viral en el Mundial

Mariscotti había nacido en Almagro en 1946 y se crió en el barrio de Liniers, donde era muy querida. Era hincha de Boca, devota de la parroquia San Enrique y una apasionada de la radio.

Pese a la fama que alcanzó, tenía una particularidad: no tenía nietos, aunque todo un país la adoptó como propia.

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El difícil último tiempo de la Abuela lalala

En 2024, Cristina había sido víctima de un violento robo en su casa, donde fue golpeada y le sustrajeron sus ahorros.

Meses después, su salud comenzó a deteriorarse. Fue internada en el Hospital Santojanni por una insuficiencia cardíaca, cuadro que derivó en su fallecimiento. Días antes, allegados habían notado que estaba desmejorada y más apagada, algo inusual en su personalidad.

El recuerdo de la Abuela lalala queda ligado para siempre a una imagen: la alegría pura del pueblo argentino en Qatar 2022. Una mujer común que, sin buscarlo, se convirtió en ícono de una de las mayores celebraciones deportivas del país.

Preguntas y respuestas clave sobre la Abuela lalala

Quién era la Abuela lalala

Era Cristina Mariscotti, una mujer de Liniers que se volvió viral en el Mundial Qatar 2022.

Por qué se hizo famosa

Por un video donde celebraba con la bandera argentina, bailando y alentando.

Cuántos años tenía

Tenía 79 años.

De qué murió

Falleció tras una insuficiencia cardíaca, luego de estar internada.

Por qué es recordada

Porque representó la alegría popular argentina durante el Mundial 2022.

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