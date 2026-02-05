5 de febrero de 2026
Sitio Andino
Experiencia del espectador

El Club Atlético River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

La venta será limitada, con tope por persona, preventa digital y consumo exclusivo en sectores habilitados del estadio del Club Atlético River Plate.

En el Club Atlético River Plate venderá alcohol.

Foto: CARP
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate pondrá en marcha una medida inédita en el fútbol argentino reciente: la venta de cerveza con alcohol dentro del Estadio Más Monumental. Será a partir del próximo sábado, cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se tratará de una prueba piloto con fuertes restricciones.

La cerveza tendrá un valor de 7.000 pesos por lata de medio litro, con un límite máximo de dos unidades por persona. La compra será únicamente mediante preventa exclusiva a través de RiverID, habilitada hasta ocho horas antes del inicio del partido, y solo para mayores de 18 años.

Desde el club aclararon que no se trata de una venta generalizada. Por el contrario, la iniciativa estará limitada a sectores de platea y espacios VIP, quedando excluidas las tribunas populares, que no contarán con este beneficio. De esta manera, los hinchas ubicados en las cabeceras no podrán adquirir bebidas alcohólicas dentro del estadio.

La venta de alcohol será extremadamente controlada en el Club Atlético River Plate

River explicó que solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante esta experiencia piloto “extremadamente controlada”, con trazabilidad total y alineada a estándares internacionales.

El expendio se realizará únicamente en sectores habilitados: Palcos 360, espacios de hospitalidad y los denominados Espacios Quilmes ubicados en San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con capacidad limitada y control permanente de accesos.

En cuanto a la modalidad de compra, en los palcos solo podrá adquirir cerveza el administrador del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas asignadas, mientras que en los sectores de hospitality se permitirá una venta adicional in situ, siempre controlada mediante una aplicación que verifica topes y edad.

La cerveza adquirida deberá consumirse exclusivamente dentro del sector correspondiente y no podrá trasladarse a otras zonas del estadio. Con esta iniciativa, River se convertirá en el primer club argentino en volver a vender bebidas alcohólicas en un partido oficial desde la prohibición vigente desde 1998, en el marco de un plan de modernización integral que incluye obras estructurales, renovación tecnológica y cambios en la experiencia del espectador.

