La Selección Argentina ajusta detalles en Busan antes de enfrentar a Corea del Sur

La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis se entrenó por tercer día consecutivo en Busan , donde continúa ajustando detalles en la previa de la serie ante Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026, que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero sobre las canchas rápidas y cubiertas del Gijang Gymnasium , con capacidad para 3.700 espectadores.

Los primeros argentinos en tomar contacto con la cancha este miércoles fueron el platense Thiago Tirante , quien, al ubicarse en el puesto 95 del ranking mundial, es la primera raqueta del conjunto nacional. Entrenó primero con el pilarense Federico Gómez (134°) y luego con el nacido en Berazategui Juan Pablo Ficovich (172°), último en sumarse a la nómina de los cinco debutantes con la camiseta albiceleste tras la baja de último momento del doblista Andrés Molteni (24° en dobles), afectado por problemas físicos.

Al término del entrenamiento, Tirante analizó lo que significa debutar en una serie en la que todos los integrantes del equipo vivirán su primera experiencia oficial en Copa Davis y destacó el clima que se vive dentro del plantel: “Sí, creo que quita presión, porque estamos todos en la misma situación. Todos debutamos y para nosotros es todo nuevo. Salvo Marco, que ya estuvo como sparring en varias series, aunque no es lo mismo”.

Y admitió: “Eso hace que estemos más relajados y enfocados en hacer las cosas de la mejor manera posible, disfrutar la experiencia, aprender y aprovechar que esta semana nos deje mucho. Están siendo días muy lindos para todos, con buena energía, aprendizaje constante y un gran clima de equipo. Si seguimos así, motivándonos entre todos, creo que vamos a llegar muy bien al fin de semana”.

Una semana de Copa Davis, muy distinta al ritmo habitual del circuito

Consultado sobre el trabajo específico que se realiza durante una semana de Copa Davis, muy distinta al ritmo habitual del circuito, Tirante explicó en qué aspectos hace foco el equipo en los entrenamientos y cómo se adaptan a las particularidades de la superficie en Busan: “Bueno, mucho de lo que uno se siente cómodo, donde uno busca muchas sensaciones, le busca moverse bastante dentro de la cancha, sobre todo de la parte de tenis”.

“Es una superficie de las cuales se juega en los turnos de fin de año: es carpeta, es como madera. Entonces la pelota pica bastante bajo, no pica para nada alto, aunque la superficie no es tan rápida como pensamos que podría ser. Sí, pica muy bajo y la pelota es bastante pesada”, remarcó el albiceleste.

En ese sentido, el platense remarcó la importancia de construir confianza y ritmo competitivo con tareas que repliquen situaciones reales de partido, con la mirada puesta en llegar en plenitud al fin de semana: “Buscando muchas sensaciones, mucho ritmo y siempre que se pueda moverse de la mejor manera posible. Y haciendo ejercicios donde a uno le da confianza, le construye situaciones reales de partido. Creo que estos días estamos yendo todos de menos a más para llegar de la mejor manera al fin de semana”.

En el segundo turno de entrenamientos fue el momento para Marco Trungelliti (134°) junto a Guido Andreozzi (32° en dobles). Luego el capitán, Javier Frana, pidió extender el horario de entrenamiento para practicar dos horas el dobles, que tuvo como protagonistas a Andreozzi y Gómez de un lado; y a Trungelliti y Ficovich, del otro.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes 6 (a partir de las 23:00 hora argentina) y culminará en la madrugada del domingo 8 (no antes de la 1:00). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.