Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

Tras cuatro años de espera, los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven con una nueva edición en Milán-Cortina. La delegación argentina ya se prepara para competir y en esta nota te contamos en detalle cuándo participan y dónde podés seguirlos en vivo.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (2) La delegación argentina está lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 Fechas clave y atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 De acuerdo con ESPN, la ceremonia de apertura de los Juegos se realizará el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, mientras que la clausura está prevista para el 22 de febrero en el anfiteatro romano de Verona.

La delegación argentina estará representada en esquí alpino femenino por Francesca Baruzzi y Nicole Begué; en esquí alpino masculino por Tiziano Gravier; en esquí de fondo masculino por Franco Dal Farra y Mateo Sauma; en esquí de fondo femenino por Nahiara Díaz y Agustina Groetzner; y en luge femenino por Verónica Ravenna.

Calendario de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: fechas y horarios Sábado 7 de febrero

7:30 - Esqui Alpino: descenso masculino, con Tiziano Gravier Domingo 8 de febrero 7:30 - Esquí alpino: descenso femenino, con Nicole Begué

8:30 - Esquí de fondo: esquiatlón masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma Lunes 9 de febrero 13:00 - Luge: Individual femenino. Serie 1, con Verónica Ravenna

14:35 - Luge: Individual femenino. Serie 2, con Verónica Ravenna Martes 10 de febrero Desde las 5:15 - Esquí de fondo. Esprint femenino, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

Desde las 5:55 - Esquí de fondo. Esprint masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

6:30 - Esquí alpino. Combinada femenina. Descenso, con Nicole Begué

10:00 - Esquí alpino. Combinada femenina. Eslalon, con Francesca Baruzzi

13:00 - Luge. Individual femenino. Serie 3, con Verónica Ravenna

14:34 - Luge. Individual femenino. Seria 4, con Verónica Ravenna Miércoles 11 de febrero 7:30 - Esquí alpino. Supergigante masculino, con Tiziano Gravier Jueves 12 de febrero 7:30 - Esquí alpino. Supergigante femenino, con Francesca Baruzzi y Nicole Begué

y 9:00 - Esquí de fondo. 10km femeninos, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner Viernes 13 de febrero 7:45 - Esquí de fondo. 10km masculinos, con Franco dal Farra y Mateo Sauma Sábado 14 de febrero 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon gigante masculino, con Tiziano Gravier Domingo 15 de febrero 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon gigante femenino, con Francesca Baruzzi y Nicole Begué Lunes 16 de febrero 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon masculino, con Tiziano Gravier Miércoles 18 de febrero Desde las 5:45 - Esquí de fondo. Esprint por equipos femeninos, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner .

y . 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon femenino, con Francesca Baruzzi

Desde las 6:15 - Esquí de fondo. Esprint por equipos masculinos, con Franco dal Farra y Mateo Sauma Sábado 21 de febrero 7:00 - Esquí de fondo. 50 km masculinos, con Franco dal Farra Todos aquellos interesados en seguir en vivo este evento olímpico podrán hacerlo a través de las señales de TV, la plataforma web y la aplicación de Claro. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

