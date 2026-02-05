5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
A por todo

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

Los Juegos Olímpicos de Invierno regresan en Milán-Cortina con presencia argentina. Conocé cuándo compiten los atletas nacionales y dónde seguirlo en vivo.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

Por Sitio Andino Deportes

Tras cuatro años de espera, los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven con una nueva edición en Milán-Cortina. La delegación argentina ya se prepara para competir y en esta nota te contamos en detalle cuándo participan y dónde podés seguirlos en vivo.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (2)
La delegación argentina está lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

La delegación argentina está lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Fechas clave y atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

De acuerdo con ESPN, la ceremonia de apertura de los Juegos se realizará el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, mientras que la clausura está prevista para el 22 de febrero en el anfiteatro romano de Verona.

Lee además
Javier Frana, entrenador de Argentina.
Copa Davis 2026

La Selección Argentina ajusta detalles en Busan antes de enfrentar a Corea del Sur
Pausa de hidratación en la Copa Conmebol Libertaores.
Innovación en transmisiones

La Copa Conmebol Libertadores estrena pausas de hidratación con cámaras y micrófonos en el campo

La delegación argentina estará representada en esquí alpino femenino por Francesca Baruzzi y Nicole Begué; en esquí alpino masculino por Tiziano Gravier; en esquí de fondo masculino por Franco Dal Farra y Mateo Sauma; en esquí de fondo femenino por Nahiara Díaz y Agustina Groetzner; y en luge femenino por Verónica Ravenna.

Calendario de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: fechas y horarios

Sábado 7 de febrero

  • 7:30 - Esqui Alpino: descenso masculino, con Tiziano Gravier

Domingo 8 de febrero

  • 7:30 - Esquí alpino: descenso femenino, con Nicole Begué
  • 8:30 - Esquí de fondo: esquiatlón masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

Lunes 9 de febrero

  • 13:00 - Luge: Individual femenino. Serie 1, con Verónica Ravenna
  • 14:35 - Luge: Individual femenino. Serie 2, con Verónica Ravenna

Martes 10 de febrero

  • Desde las 5:15 - Esquí de fondo. Esprint femenino, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner
  • Desde las 5:55 - Esquí de fondo. Esprint masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma
  • 6:30 - Esquí alpino. Combinada femenina. Descenso, con Nicole Begué
  • 10:00 - Esquí alpino. Combinada femenina. Eslalon, con Francesca Baruzzi
  • 13:00 - Luge. Individual femenino. Serie 3, con Verónica Ravenna
  • 14:34 - Luge. Individual femenino. Seria 4, con Verónica Ravenna

Miércoles 11 de febrero

  • 7:30 - Esquí alpino. Supergigante masculino, con Tiziano Gravier

Jueves 12 de febrero

  • 7:30 - Esquí alpino. Supergigante femenino, con Francesca Baruzzi y Nicole Begué
  • 9:00 - Esquí de fondo. 10km femeninos, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

Viernes 13 de febrero

  • 7:45 - Esquí de fondo. 10km masculinos, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

Sábado 14 de febrero

  • 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon gigante masculino, con Tiziano Gravier

Domingo 15 de febrero

  • 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon gigante femenino, con Francesca Baruzzi y Nicole Begué

Lunes 16 de febrero

  • 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon masculino, con Tiziano Gravier

Miércoles 18 de febrero

  • Desde las 5:45 - Esquí de fondo. Esprint por equipos femeninos, con Nahiara Díaz y Agustina Groetzner.
  • 6:00-11:10 - Esquí alpino. Eslalon femenino, con Francesca Baruzzi
  • Desde las 6:15 - Esquí de fondo. Esprint por equipos masculinos, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

Sábado 21 de febrero

  • 7:00 - Esquí de fondo. 50 km masculinos, con Franco dal Farra

Todos aquellos interesados en seguir en vivo este evento olímpico podrán hacerlo a través de las señales de TV, la plataforma web y la aplicación de Claro. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Giuliano Simeone: "Respeto mi apellido, pero quiero construir mi camino"

Sebastián Villa admite que "todo puede pasar" y no descarta su llegada a River Plate

Camino a la Copa Mundial de Fútbol 2026: Argentina ya definió su base y horarios de partidos

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Con Villa en el equipo, Independiente Rivadavia se hizo fuerte de local y le ganó a Sarmiento

El Alpine de Franco Colapinto, el "bicho raro" que revoluciona la grilla

Javier Milei homenajeó a Luciano Benavides en la Casa Rosada tras su histórica consagración en el Dakar

Ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Marcelo Gallardo

LO QUE SE LEE AHORA
Giuliano Simeone habló de la relación con su padre.
El hijo del Cholo

Giuliano Simeone: "Respeto mi apellido, pero quiero construir mi camino"

Las Más Leídas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026
Atención

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345