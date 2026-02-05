Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: cuándo compiten y dónde ver a los argentinos

Tras cuatro años de espera, los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven con una nueva edición en Milán-Cortina. La delegación argentina ya se prepara para competir y en esta nota te contamos en detalle cuándo participan y dónde podés seguirlos en vivo.
Los Juegos Olímpicos de Invierno regresan en Milán-Cortina con presencia argentina. Conocé cuándo compiten los atletas nacionales y dónde seguirlo en vivo.
Tras cuatro años de espera, los Juegos Olímpicos de Invierno vuelven con una nueva edición en Milán-Cortina. La delegación argentina ya se prepara para competir y en esta nota te contamos en detalle cuándo participan y dónde podés seguirlos en vivo.
De acuerdo con ESPN, la ceremonia de apertura de los Juegos se realizará el 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, mientras que la clausura está prevista para el 22 de febrero en el anfiteatro romano de Verona.
La delegación argentina estará representada en esquí alpino femenino por Francesca Baruzzi y Nicole Begué; en esquí alpino masculino por Tiziano Gravier; en esquí de fondo masculino por Franco Dal Farra y Mateo Sauma; en esquí de fondo femenino por Nahiara Díaz y Agustina Groetzner; y en luge femenino por Verónica Ravenna.
Sábado 7 de febrero
Domingo 8 de febrero
Lunes 9 de febrero
Martes 10 de febrero
Miércoles 11 de febrero
Jueves 12 de febrero
Viernes 13 de febrero
Sábado 14 de febrero
Domingo 15 de febrero
Lunes 16 de febrero
Miércoles 18 de febrero
Sábado 21 de febrero
Todos aquellos interesados en seguir en vivo este evento olímpico podrán hacerlo a través de las señales de TV, la plataforma web y la aplicación de Claro. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.