Así estará el tiempo este sábado 14 de febrero en Mendoza

Foto: Yemel Fil Continúa el calor, el pronóstico del tiempo para este viernes 13 en Mendoza Foto: Yemel Fil

Hacia las 23, estas condiciones se trasladan al Valle de Uco y posteriormente hacia la madrugada del Domingo, a la zona Este, con probabilidad de lluvias y tiempo inestable hasta el amanecer del día Domingo.

El viento se presentará leve desde el norte afectando principalmente la zona Este del Gran Mendoza y zona Sur. Se espera viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14 y las 20, con velocidades promedio de 40 km/h. También se prevé viento Zonda leve en el Valle de Uspallata durante el mismo período.

Temperatura promedio en el llano en Mendoza: Mínima: 16°C. (Malargüe y zonas bajas de Valle de Uco).

Mínima general: 19°C. (resto de la Provincia).

Máxima promedio: 33°C. Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza El domingo 15 de febrero , el día estará calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas. La temperatura máxima llegaría a los 34ºC y la mínima a los 21ºC.

, el día estará calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas. La temperatura máxima llegaría a los 34ºC y la mínima a los 21ºC. En cuanto al lunes 16 de febrero, la jornada se presentará calurosa e inestable con nubosidad variable. Los vientos serán moderados del sudeste. La temperatura máxima sería de 34ºC y la mínima de 20ºC.