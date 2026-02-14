14 de febrero de 2026
Así estará el tiempo este sábado 14 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con buen tiempo. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Yemel Fil
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo para este sábado 14 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada donde el día amanecerá despejado. A partir de las 19, inicio de convección y desarrollo de nubosidad con tormentas en zona Sur.

Hacia las 23, estas condiciones se trasladan al Valle de Uco y posteriormente hacia la madrugada del Domingo, a la zona Este, con probabilidad de lluvias y tiempo inestable hasta el amanecer del día Domingo.

El viento se presentará leve desde el norte afectando principalmente la zona Este del Gran Mendoza y zona Sur. Se espera viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14 y las 20, con velocidades promedio de 40 km/h. También se prevé viento Zonda leve en el Valle de Uspallata durante el mismo período.

Temperatura promedio en el llano en Mendoza:

  • Mínima: 16°C. (Malargüe y zonas bajas de Valle de Uco).
  • Mínima general: 19°C. (resto de la Provincia).
  • Máxima promedio: 33°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • El domingo 15 de febrero, el día estará calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas. La temperatura máxima llegaría a los 34ºC y la mínima a los 21ºC.
  • En cuanto al lunes 16 de febrero, la jornada se presentará calurosa e inestable con nubosidad variable. Los vientos serán moderados del sudeste. La temperatura máxima sería de 34ºC y la mínima de 20ºC.
