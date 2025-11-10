Emprender desde el Valle de Uco: Mendoza potencia el talento local con una semana de formación

El Ministerio de Producción , a través del programa Mendoza+Emprende lleva a cabo la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento en la provincia . Este año, por primera vez la iniciativa se extiende al Valle de Uco y a la zona Sur, para ampliar las oportunidades de participación en todo el territorio provincial.

En la región, el evento se desarrolla en Tunuyán desde este lunes y hasta el próximo viernes inclusive, donde la jornada concluirá en el Sunset aniversario de la CCIAT . El intendente de Tunuyán Emir Andraos se refirió a esta nueva edición: "Estamos felices de recibir a todos los emprendedores del Valle de Uco en esta propuesta que tiene que ver con una semana intensa de capacitación, formación y de escuchar charlas. Nosotros hace mucho que venimos trabajando el área de desarrollo económico con programas, en su momento muchos más vigorosos, porque había financiamiento nacional que se administraban desde la Municipalidad y que tenían un alcance no solo en cantidad sin en calidad".

“Historias que inspiran”, una charla motivacional a cargo de emprendedores locales que compartirán sus experiencias de vida y trabajo.

Participan: Cristian Estévez/ Alto Impacto, Julia Katz /GeaBio Cosmética, Samanta Fernández/Corazón Contento, Micaela Díaz/ Pastas Viso y Muriel González/Hiedra.

Martes 11 – Formación y Capacitación

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

08.30 horas

“El camino del emprendedor”, mesas rotativas cada 15 minutos con temáticas sobre Autoconocimiento, Oratoria y comunicación, Finanzas personales, Marketing y ventas, Redes sociales e identidad visual para el desarrollo personal y profesional.

“Conectá, Cooperá y Construí”, a cargo de la incubadora virtual EMBARCA, actividad ecosistémica en movimiento que promueve el trabajo colaborativo y la construcción de redes entre emprendedores.

Miércoles 12 – Feria Regional de Emprendedores

Mercado de la Estación (Francisco Delgado 1311, Tunuyán)

10.00 horas

Exposición de stands de emprendedores de diversos rubros, shows, sorteos y más para visibilizar los productos y servicios que se gestan en el Valle de Uco.

Jueves 13 – Concurso “Emprendedor 2025”

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

15.00 a 19.30 horas

Evaluación de los proyectos postulados en las distintas categorías: Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El concurso premiará ideas que aporten valor al desarrollo regional y que destaquen por su creatividad, impacto y sostenibilidad.

Bases y Condiciones

Viernes 14 – Cierre y Premiación

Espacio Republic (Pueyrredón 50, Colonia Las Rosas, Tunuyán)

En el marco de la celebración del 64° Aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), se realizará el Sunset 2025 y en el mismo evento se reconocerá a los ganadores del Concurso Emprendedor. Los proyectos premiados tendrán un stand conjunto habilitado para la exposición de sus productos.