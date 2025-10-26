Los municipios del Valle de Uco lanzan la Semana Global de Emprendimiento Regional

La propuesta se ha trabajado articuladamente entre los municipios del Valle de Uco y las Cámaras de Comercio de Tupungato, Tunuyán y San Carlos junto al Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia, el Instituto Tecnológico Universitario y el IES N° 9-015 Valle de Uco con el objetivo de reconocer y potenciar iniciativas emprendedoras de la Región, promoviendo la innovación, el empleo y el desarrollo local.
Del 10 al 14 de noviembre sucederá la Semana Global de Emprendimiento Regional Valle de Uco, que comenzará con dos jornadas de charlas, formaciones, testimonios inspiradores, mesas de trabajo y actividades prácticas, seguirá con la evaluación de cada emprendedor inscripto al certamen y finalizará con un sunset donde se realizará el cierre de la propuesta y premiación de los proyectos elegidos.
Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)
08.30 horas
“El camino del emprendedor”, mesas rotativas cada 15 minutos con temáticas sobre Autoconocimiento, Oratoria y comunicación, Finanzas personales, Marketing y ventas, Redes sociales e identidad visual para el desarrollo personal y profesional.
“Conectá, Cooperá y Construí”, a cargo de la incubadora virtual EMBARCA, actividad ecosistémica en movimiento que promueve el trabajo colaborativo y la construcción de redes entre emprendedores.
Inscripciones: Formación y Capacitación
image
Miércoles 12 – Feria Regional de Emprendedores
Mercado de la Estación (Francisco Delgado 1311, Tunuyán)
10.00 horas
Exposición de stands de emprendedores de diversos rubros, shows, sorteos y más para visibilizar los productos y servicios que se gestan en el Valle de Uco.
image
Jueves 13 – Concurso “Emprendedor 2025”
Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)
15.00 a 19.30 horas
Evaluación de los proyectos postulados en las distintas categorías: Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El concurso premiará ideas que aporten valor al desarrollo regional y que destaquen por su creatividad, impacto y sostenibilidad.
Bases y Condiciones
Inscripciones: Concurso Emprendedor
image
Viernes 14 – Cierre y Premiación
Espacio Republic (Pueyrredón 50, Colonia Las Rosas, Tunuyán)
En el marco de la celebración del 64° Aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), se realizará el Sunset 2025 y en el mismo evento se reconocerá a los ganadores del Concurso Emprendedor. Los proyectos premiados tendrán un stand conjunto habilitado para la exposición de sus productos.