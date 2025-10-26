Los municipios del Valle de Uco lanzan la Semana Global de Emprendimiento Regional

La propuesta se ha trabajado articuladamente entre los municipios del Valle de Uco y las Cámaras de Comercio de Tupungato, Tunuyán y San Carlos junto al Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia, el Instituto Tecnológico Universitario y el IES N° 9-015 Valle de Uco con el objetivo de reconocer y potenciar iniciativas emprendedoras de la Región, promoviendo la innovación , el empleo y el desarrollo local.

Del 10 al 14 de noviembre sucederá la Semana Global de Emprendimiento Regional Valle de Uco , que comenzará con dos jornadas de charlas, formaciones, testimonios inspiradores, mesas de trabajo y actividades prácticas, seguirá con la evaluación de cada emprendedor inscripto al certamen y finalizará con un sunset donde se realizará el cierre de la propuesta y premiación de los proyectos elegidos.

“Historias que inspiran”, una charla motivacional a cargo de emprendedores locales que compartirán sus experiencias de vida y trabajo.

Participan: Cristian Estévez/ Alto Impacto, Julia Katz /GeaBio Cosmética, Samanta Fernández/Corazón Contento, Micaela Díaz/ Pastas Viso y Muriel González/Hiedra.

Inscripciones: Motivación e Inspiración

Martes 11 – Formación y Capacitación

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

08.30 horas

“El camino del emprendedor”, mesas rotativas cada 15 minutos con temáticas sobre Autoconocimiento, Oratoria y comunicación, Finanzas personales, Marketing y ventas, Redes sociales e identidad visual para el desarrollo personal y profesional.

“Conectá, Cooperá y Construí”, a cargo de la incubadora virtual EMBARCA, actividad ecosistémica en movimiento que promueve el trabajo colaborativo y la construcción de redes entre emprendedores.

Inscripciones: Formación y Capacitación

Miércoles 12 – Feria Regional de Emprendedores

Mercado de la Estación (Francisco Delgado 1311, Tunuyán)

10.00 horas

Exposición de stands de emprendedores de diversos rubros, shows, sorteos y más para visibilizar los productos y servicios que se gestan en el Valle de Uco.

Jueves 13 – Concurso “Emprendedor 2025”

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

15.00 a 19.30 horas

Evaluación de los proyectos postulados en las distintas categorías: Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El concurso premiará ideas que aporten valor al desarrollo regional y que destaquen por su creatividad, impacto y sostenibilidad.

Bases y Condiciones

Inscripciones: Concurso Emprendedor

Viernes 14 – Cierre y Premiación

Espacio Republic (Pueyrredón 50, Colonia Las Rosas, Tunuyán)

En el marco de la celebración del 64° Aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), se realizará el Sunset 2025 y en el mismo evento se reconocerá a los ganadores del Concurso Emprendedor. Los proyectos premiados tendrán un stand conjunto habilitado para la exposición de sus productos.