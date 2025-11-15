15 de noviembre de 2025
violencia

Bebote Álvarez anunció su regreso a la tribuna de Independiente y la barra oficial respondió feo: "Tiros"

El regreso del barrabrava Bebote Álvarez encendió al mundo del Club Atlético Independiente antes del duelo con Rosario Central. Mirá qué pasó.

La interna de la barra de Independiente estalló en la previa del partido ante Rosario Central.

La vuelta de Bebote Álvarez al Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini generó un clima explosivo en el Club Atlético Independiente, luego de que el histórico líder barrabrava afirmara que retomará el control de la hinchada y la facción oficial respondiera con amenazas a los “tiros”. El hecho encendió todas las alarmas de Aprevide y obligó a ampliar el operativo de seguridad.

Independiente recibe esta noche a Rosario Central desde las 21.30 en la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en un partido que ya no define clasificación pero sí mantiene al “Rojo” expectante por un lugar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el foco no está solo en lo futbolístico: la pelea interna de la barra vuelve a ser protagonista.

El anuncio de Bebote Álvarez y el regreso que reconfigura la interna

Pablo “Bebote” Álvarez, líder de la barrabrava entre 1996 y 2017, anunció en sus redes sociales su regreso al estadio tras ocho años afuera, período en el que estuvo preso por amenazas a Ariel Holan y con derecho de admisión. “Vuelven Los Diablos Rojos, ya estamos en casa”, publicó el barra, celebrando su retorno y felicitando a quienes “aguantaron” su ausencia.

El mensaje cayó como una bomba en Avellaneda. La actual barra oficial, integrada por referentes vinculados a sectores de Huracán y Barracas Central, rechazó públicamente la vuelta de Bebote y prometió frenarlo “a los tiros”, según quedó registrado en un video que circuló masivamente en redes. Más de 300 integrantes de la facción oficial se reunieron en un club de Barracas para marcar postura y cantar contra Álvarez.

La tensión creció aún más cuando Bebote mostró en redes banderas robadas al actual jefe de la barra, Mario Nadalich, y lanzó un ultimátum: “una pelea, y el que gana, se queda con la tribuna”.

Los antecedentes recientes y el quiebre que abrió la puerta al retorno

La interna de Independiente viene fracturada desde hace tiempo. La actual barra perdió respaldo tras la barbarie ocurrida ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, episodio que derivó en una avalancha de derechos de admisión, sanciones judiciales y una tribuna Santoro Baja convertida en un espacio sin conducción.

En paralelo, mientras no podían ingresar al estadio, los barras comenzaron a “ranchear” bajo el Puente Agüero, a metros del estadio, donde mantenían puestos de comida y venta de indumentaria, siempre bajo presencia policial. Ese vacío de poder fue aprovechado por Bebote, que comenzó a reagrupar a sus “soldados” y a aparecer en distintos sectores del club, incluso en un local que él mismo había creado y vendido en la esquina del estadio.

La situación se tensó aún más cuando Álvarez fue a buscar a Mauro Romero Avendaño, un referente de la actual barra con derecho de admisión, y lo atacó junto a dos laderos. El video del hecho —viral en redes— escaló el conflicto a niveles inéditos.

Aprevide en alerta: carnets actualizados, sospechas y operativo ampliado

En las últimas horas, la Aprevide detectó más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de Avenida Mitre 470. La sospecha es que estas renovaciones podrían estar vinculadas al movimiento de Bebote Álvarez para facilitar ingresos al estadio.

El organismo intimó a Independiente a entregar los datos de estos socios habilitados para ingresar contra Rosario Central. De manera insólita, el club no envió la información, lo que elevó el nivel de alarma.

