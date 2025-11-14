14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Un triunfo trabajado

La Selección Argentina despidió el año con victoria y los ojos ya apuntan al Mundial

La Selección de fútbol de Argentina superó a su similar de Angola por 2 a 0 en una nueva jornada de la fecha FIFA, preparatoria para el Mundial 2026.

image
Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina superó esta tarde a su similar de Angola por 2 a 0 en el último partido del 2025 del equipo nacional dirigido por Lionel Scaloni. Lautaro Martínez por asistencia de Messi y Lionel Messi por asistencia de Lautaro le dieron el triunfo a la albiceleste.

En la agonía de un primer tiempo muy disputado, Argentina se adelantó por 1-0 ante Angola gracias al tanto del delantero Lautaro Martínez, quien fue asistido por Lionel Messi, llegó a 36 festejos con la Albiceleste y le quitó el cuarto lugar de la tabla de goleadores a Hernán Crespo.

Lee además
Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México
Con la frente en alto

Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México
La Selección va por el triunfo.
por la clasificación

La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó el primer tiempo ante el conjunto africano con tan solo dos tiros al arco. Sin embargo, luego de una buena atajada del arquero Hugo Marques a un remate de Lionel Messi, consiguió ponerse en ventaja antes del cierre del primer capítulo.

A los 43 de acción, Giovanni Lo Celso conectó con Messi, quien recibió en tres cuartos de campo rival, sobre el sector derecho, y habilitó la corrida de Martínez. El Toro picó al corazón del área, remató - sin controlar y con fuerza- al primer poste y convirtió su gol número 36 con la celeste y blanca, con el que superó a Crespo en la tabla de goleadores.

El campeón del mundo fue invitado de honor en los festejos por el 50° aniversario de la independencia angoleña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1989378904721953095&partner=&hide_thread=false

image

El segundo de Argentina, con el sello de Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1989391995958448522&partner=&hide_thread=false

La síntesis de la Selección

Embed

Temas
Seguí leyendo

Multitud histórica: miles ovacionaron a Messi en el entrenamiento de Argentina antes del viaje a Angola

¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

¿Messi vuelve al Barcelona? Las frases del rosarino que reavivaron el sueño culé y emocionaron a los hinchas

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola

Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

Lionel Scaloni convocó a Kevin Mac Allister por primera vez a la Selección argentina y sorprendió a todos

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección va por el triunfo.
por la clasificación

La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

Las Más Leídas

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza. 
complicado

Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

Te Puede Interesar

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

Por Natalia Mantineo
Cornejo agradeció a Diego Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales.
Visita de ministros nacionales

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Por Claudio Altamirano