15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Susto en el conurbano

Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial

La explosión provocó una onda expansiva de hasta cuatro kilómetros, obligando al arquero Franco Armani y su familia a trasladarse a un hotel.

image
Por Sitio Andino Deportes

Tras el incendio en Carlos Spegazzini por una explosión de enorme magnitud en el parque industrial local—presuntamente vinculado a productos agroquímicos— la casa de Franco Armani se vio afectada y el arquero no pudo dormir en su casa.

El hecho provocó una onda expansiva que alcanzó hasta cuatro kilómetros y según supo dentro de ese radio se encuentra la vivienda de Armani, que sufrió daños materiales.

Lee además
Los Pumas buscarán una victoria ante Escocia.
Ventana internacional de noviembre

Rugby Test Match: Los Pumas desafían a Escocia en Murrayfield para sellar un año histórico
El Tomba necesita los tres puntos.
a todo o nada

El Tomba se juega la permanencia ante Riestra: hora y dónde verlo

Si bien no estaba en su domicilio al momento del siniestro, el susto fue significativo, especialmente porque se registraron al menos 20 heridos en la zona.

¿Cuáles fueron los daños en la casa de Franco Armani?

Los daños en la casa del “Pulpo” no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio.

La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice, algo que se definirá en las próximas horas según el monitoreo ambiental.

La vivienda permaneció inaccesible durante toda la noche ur1CKg debido a los riesgos derivados de los químicos, mientras los bomberos continuaban enfriando la zona para evitar nuevos focos. Afortunadamente, ningún integrante de la familia del arquero resultó herido.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron derivados al Hospital Interzonal de Ezeiza y otros centros de salud de Canning, mientras se aguarda el resultado de las pericias para determinar el origen exacto de la explosión.

Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina despidió el año con victoria y los ojos ya apuntan al Mundial

Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México

La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

Cuenta regresiva para Chiva's Trail 2026: así será la cuarta edición en Las Leñas

Multitud histórica: miles ovacionaron a Messi en el entrenamiento de Argentina antes del viaje a Angola

¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

Escándalo en el Bosque: Aprevide no sancionará a Gimnasia tras el martillazo al árbitro Falcón Pérez

Sebastián Báez lidera una lista inesperada: la sorpresiva convocatoria argentina para la United Cup 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba necesita los tres puntos.
a todo o nada

El Tomba se juega la permanencia ante Riestra: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano