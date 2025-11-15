Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial

Tras el incendio en Carlos Spegazzini por una explosión de enorme magnitud en el parque industrial local—presuntamente vinculado a productos agroquímicos — la casa de Franco Armani se vio afectada y el arquero no pudo dormir en su casa.

El hecho provocó una onda expansiva que alcanzó hasta cuatro kilómetros y según supo dentro de ese radio se encuentra la vivienda de Armani, que sufrió daños materiales.

Si bien no estaba en su domicilio al momento del siniestro , el susto fue significativo, especialmente porque se registraron al menos 20 heridos en la zona.

Los daños en la casa del “Pulpo” no fueron graves, pero las autoridades impidieron su regreso por la presencia de químicos en el ambiente y el cierre preventivo del barrio.

La nube de humo tóxica, visible desde distintos puntos del sur del conurbano, obligó a evacuar a vecinos y a desplegar un fuerte operativo con bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para controlar las llamas que alcanzaron los 20 metros de altura.

Armani y su familia debieron trasladarse a un hotel para resguardarse hasta que la situación se normalice, algo que se definirá en las próximas horas según el monitoreo ambiental.

La vivienda permaneció inaccesible durante toda la noche ur1CKg debido a los riesgos derivados de los químicos, mientras los bomberos continuaban enfriando la zona para evitar nuevos focos. Afortunadamente, ningún integrante de la familia del arquero resultó herido.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron que los heridos fueron derivados al Hospital Interzonal de Ezeiza y otros centros de salud de Canning, mientras se aguarda el resultado de las pericias para determinar el origen exacto de la explosión.