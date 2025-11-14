Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México

Este viernes, la Selección de fútbol sub-17 de Argentina quedó eliminada del Mundial de Qatar tras perder por penales frente a México en los 16avos de final . Con este resultado, obtenido en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha, el sueño de la Albiceleste llegó a su fin .

Según se pudo ver en la transmisión, durante el primer tiempo , el equipo dirigido por Diego Placente mostró un dominio absoluto, controlando la pelota y desplegando su mejor fútbol.

por la clasificación La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

A los 9 minutos, tras un tiro de esquina con jugada preparada, el delantero de Club Atlético Belgrano, Ramiro Tulián , recibió y abrió el marcador con un gol espectacular , cuya jugada y definición recordaron al tanto de Enzo Fernández frente a México en el Mundial de Qatar 2022.

Ya en el segundo tiempo, la imagen del conjunto nacional cambió completamente. El equipo inició algo dormido, y apenas en el primer minuto, Ian Olvera desbordó por la izquierda y envió un preciso centro al área. Allí, prácticamente frente al arco y sobre el palo opuesto, apareció Luis Gamboa para cabecear y poner el empate .

#ARG 1-0 #MEX | 09' PT | ¡GOL! Tiro de esquina con jugada preparada, Ramiro Tulián recibe libre y abre el tanteador ¡Gol calcado al de Enzo Fernández ante México en 2022! ¡Elegimos creer! #VamosLosPibes

#ARG 1-1 #MEX | 01' ST | ¡Gol de México! Luis Gamboa se libera de la marca y cabecea un centro debajo del arco argentino. ¡A no aflojar! #VamosLosPibes



— TVP (@TV_Publica) November 14, 2025

México aprovechó su buen momento y empezó a generar peligro de manera constante. A los 13 minutos, nuevamente Luis Gamboa se hizo presente, cabeceando tras un tiro libre para marcar el 2-1 y darle la vuelta al partido.

#ARG 1-2 #MEX | 13' ST | ¡Gamboa está intratable! El delantero mexicano se puso el equipo al hombro y dio vuelta el tanteador.



— TVP (@TV_Publica) November 14, 2025

Sin demasiada lucidez, Argentina nunca bajó los brazos y siguió buscando el empate. A pocos minutos del final, tras un córner y una mala salida del arquero rival, Fernando Closter apareció de cabeza para igualar nuevamente el marcador y forzar la definición por penales.

#ARG 2-2 #MEX | 42' ST | ¡GOOOL! Fernando Closter conecta un cabezazo y marca el segundo gol. El banco mexicano pidió revisión al VAR, pero el árbitro convalida el tanto ¡A ganarlo! #VamosLosPibes



— TVP (@TV_Publica) November 14, 2025

Gracias al penal que el arquero mexicano le detuvo a Gastón Bouhier, el conjunto de México se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente ronda del torneo internacional, donde ya lo espera Portugal. Contrariamente, el sueño del equipo dirigido por Diego Placente llegó a su fin.

