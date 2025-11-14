14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Con la frente en alto

Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México

Tras igualar en los 90 minutos y caer en los penales, la Selección sub-17 de Argentina quedó eliminada ante México. Repasá los detalles del partido.

Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México

Fin del sueño: la Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar por penales ante México

Argentina sub-17
La Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar

La Selección Sub-17 quedó eliminada del Mundial de Qatar

Partido Argentina vs México Sub-17: lo que dejó el encuentro

Según se pudo ver en la transmisión, durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Diego Placente mostró un dominio absoluto, controlando la pelota y desplegando su mejor fútbol.

Lee además
La Selección tendrá al as de espadas.
preparación

La Selección, con Messi, enfrenta a Angola: hora y dónde verlo
La Selección va por el triunfo.
por la clasificación

La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

A los 9 minutos, tras un tiro de esquina con jugada preparada, el delantero de Club Atlético Belgrano, Ramiro Tulián, recibió y abrió el marcador con un gol espectacular, cuya jugada y definición recordaron al tanto de Enzo Fernández frente a México en el Mundial de Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989347426323333155?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989347426323333155%7Ctwgr%5Ef3791cac7bdd3f445429e62a07f83ed484bb095c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2Ffutbol%2Fmundial%2Fnota%2F_%2Fid%2F15957549%2Fgolazo-ramiro-tulian-seleccion-argentina-sub-17-mexico&partner=&hide_thread=false

Ya en el segundo tiempo, la imagen del conjunto nacional cambió completamente. El equipo inició algo dormido, y apenas en el primer minuto, Ian Olvera desbordó por la izquierda y envió un preciso centro al área. Allí, prácticamente frente al arco y sobre el palo opuesto, apareció Luis Gamboa para cabecear y poner el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989361236874612867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989361236874612867%7Ctwgr%5E41e154197676a0074a066cc3064b1fc38e3d8ff6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fargentina-sub-17-vs-mexico-en-vivo-el-partido-por-16avos-del-mundial-qatar-2025-minuto-a-minuto-nid14112025%2F&partner=&hide_thread=false

México aprovechó su buen momento y empezó a generar peligro de manera constante. A los 13 minutos, nuevamente Luis Gamboa se hizo presente, cabeceando tras un tiro libre para marcar el 2-1 y darle la vuelta al partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989364331515953614?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989364331515953614%7Ctwgr%5Ed94f38a522f84a88350fba8780f76f6e3e6a3466%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fargentina-vs-mexico-mundial-sub-17-hoy-vivo-hora-ver-viernes-14-noviembre_0_PN3wkZ93Mw.html&partner=&hide_thread=false

Sin demasiada lucidez, Argentina nunca bajó los brazos y siguió buscando el empate. A pocos minutos del final, tras un córner y una mala salida del arquero rival, Fernando Closter apareció de cabeza para igualar nuevamente el marcador y forzar la definición por penales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989372009856291207?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989372009856291207%7Ctwgr%5Eba029f036197f3a2b0b285948195cac74fd106d8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fargentina-vs-mexico-mundial-sub-17-hoy-vivo-hora-ver-viernes-14-noviembre_0_PN3wkZ93Mw.html&partner=&hide_thread=false

Gracias al penal que el arquero mexicano le detuvo a Gastón Bouhier, el conjunto de México se quedó con la victoria y avanzó a la siguiente ronda del torneo internacional, donde ya lo espera Portugal. Contrariamente, el sueño del equipo dirigido por Diego Placente llegó a su fin.

Si querés estar al tanto de todas las noticias, resultados y novedades del mundo del deporte, hacé click aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Multitud histórica: miles ovacionaron a Messi en el entrenamiento de Argentina antes del viaje a Angola

¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

¿Messi vuelve al Barcelona? Las frases del rosarino que reavivaron el sueño culé y emocionaron a los hinchas

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola

Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

Lionel Scaloni convocó a Kevin Mac Allister por primera vez a la Selección argentina y sorprendió a todos

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección tendrá al as de espadas.
preparación

La Selección, con Messi, enfrenta a Angola: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 16 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $11.150.000.000: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Te Puede Interesar

La Mesa del Cobre en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei
Encuentro sobre minerales críticos

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Por Cecilia Zabala
Salarios en Argentina: cuánto cayeron desde 2017 y qué sector perdió más frente a la inflación.
INFORME

Salarios en Argentina: cuánto cayeron desde 2017 y qué sector perdió más frente a la inflación

Por Soledad Maturano
La bicicleta que conducía la víctima fatal al momento del accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un hombre en un accidente vial en San Rafael

Por Pablo Segura