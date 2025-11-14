La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 enfrentará este viernes a México por los 16avos de final del Mundial de Qatar, desde las 11:45 (hora argentina), en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha. El equipo de Diego Placente, que terminó como el mejor clasificado de toda la fase inicial, buscará un triunfo que lo lleve a los octavos.
La Selección, el mejor equipo de la fase de grupos, va por otro paso firme en el Mundial Sub 17
El combinado nacional llega a esta instancia con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta. Argentina venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con 9 puntos y una diferencia de gol de +9, el mejor registro de todo el torneo.
El camino de México: irregular, apretado y con clasificación agónica por fair play
La Selección mexicana Sub 17, dirigida por Carlos Cariño, llega con un funcionamiento irregular. En el Grupo F, cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, resultado que le permitió sostener una mínima esperanza y avanzar sobre la línea final.
Su clasificación terminó siendo una de las más apretadas del Mundial: México y Arabia Saudita terminaron con estadísticas idénticas, pero el juego limpio inclinó la balanza.
A pesar de su irregularidad, México tiene futbolistas peligrosos como Lucca Vuoso y Máximo Reyes, quienes lideran el ataque de un equipo que, aunque vulnerable defensivamente, suele competir con intensidad.
El ganador del cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, en un camino que comienza a endurecerse a medida que el Mundial avanza.
Detalles del partido: Argentina vs México – Mundial Sub 17
Torneo: Mundial Sub 17 Qatar 2025
Instancia: Dieciseisavos de final
Partido: Argentina – México
Estadio: Aspire Zone – Campo 2 (Doha)
Árbitro: Andrea Colombo (Italia)
Hora: 11:45
TV: DSports y TV Pública
Posibles formaciones
Argentina: José Castelao; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.
DT: Diego Placente.
México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes.