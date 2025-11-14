14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
por la clasificación

La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 enfrenta al complicado México por los 16avos del duro Mundial de Qatar. Mirá el análisis completo.

La Selección va por el triunfo.

La Selección va por el triunfo.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 enfrentará este viernes a México por los 16avos de final del Mundial de Qatar, desde las 11:45 (hora argentina), en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha. El equipo de Diego Placente, que terminó como el mejor clasificado de toda la fase inicial, buscará un triunfo que lo lleve a los octavos.

La Selección, el mejor equipo de la fase de grupos, va por otro paso firme en el Mundial Sub 17

El combinado nacional llega a esta instancia con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta. Argentina venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con 9 puntos y una diferencia de gol de +9, el mejor registro de todo el torneo.

Lee además
La Selección tendrá al as de espadas.
preparación

La Selección, con Messi, enfrenta a Angola: hora y dónde verlo
Un estadio repleto vibró con Messi y la Selección antes del último amistoso del año.
Locura por el Diez

Multitud histórica: miles ovacionaron a Messi en el entrenamiento de Argentina antes del viaje a Angola

El árbitro del encuentro será el italiano Andrea Colombo y el duelo podrá verse por DSports y por la TV Pública, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1988670597250035972&partner=&hide_thread=false

El camino de México: irregular, apretado y con clasificación agónica por fair play

La Selección mexicana Sub 17, dirigida por Carlos Cariño, llega con un funcionamiento irregular. En el Grupo F, cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, resultado que le permitió sostener una mínima esperanza y avanzar sobre la línea final.

Su clasificación terminó siendo una de las más apretadas del Mundial: México y Arabia Saudita terminaron con estadísticas idénticas, pero el juego limpio inclinó la balanza.

A pesar de su irregularidad, México tiene futbolistas peligrosos como Lucca Vuoso y Máximo Reyes, quienes lideran el ataque de un equipo que, aunque vulnerable defensivamente, suele competir con intensidad.

El ganador del cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, en un camino que comienza a endurecerse a medida que el Mundial avanza.

Detalles del partido: Argentina vs México – Mundial Sub 17

Torneo: Mundial Sub 17 Qatar 2025

Instancia: Dieciseisavos de final

Partido: Argentina – México

Estadio: Aspire Zone – Campo 2 (Doha)

Árbitro: Andrea Colombo (Italia)

Hora: 11:45

TV: DSports y TV Pública

Posibles formaciones

Argentina: José Castelao; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes.

DT: Carlos Cariño.

Temas
Seguí leyendo

¿Juega Messi desde el arranque? La probable formación de Argentina ante Angola que analiza Scaloni

¿Messi vuelve al Barcelona? Las frases del rosarino que reavivaron el sueño culé y emocionaron a los hinchas

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

Selección argentina: Scaloni desafectó a cuatro jugadores para el amistoso con Angola

Lionel Messi agitó a Barcelona con un posteo desde el Camp Nou: el mensaje que ilusiona a los hinchas culés

Lionel Scaloni convocó a Kevin Mac Allister por primera vez a la Selección argentina y sorprendió a todos

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

LO QUE SE LEE AHORA
Cuenta regresiva para Chivas Trail 2026: así será la cuarta edición en Las Leñas
Recorrido desafiante

Cuenta regresiva para Chiva's Trail 2026: así será la cuarta edición en Las Leñas

Las Más Leídas

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo
Te puede interesar

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Te Puede Interesar

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Por Florencia Martinez del Rio
Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Por Pablo Segura
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad