La Selección vs México Sub 17: el cruce por los 16avos del Mundial de Qatar que define el futuro albiceleste

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 enfrentará este viernes a México por los 16avos de final del Mundial de Qatar , desde las 11:45 (hora argentina) , en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha. El equipo de Diego Placente , que terminó como el mejor clasificado de toda la fase inicial, buscará un triunfo que lo lleve a los octavos.

El combinado nacional llega a esta instancia con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta. Argentina venció a Bélgica (3-2) , Túnez (1-0) y Fiji (7-0) , liderando el Grupo D con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 , el mejor registro de todo el torneo.

Gracias a ese rendimiento, la Albiceleste obtuvo el privilegio de enfrentar al peor tercero clasificado , México, que accedió por la vía del fair play : igualó en puntos, goles a favor, goles en contra y diferencia de gol con Arabia Saudita , pero los mexicanos avanzaron por tener menos tarjetas amarillas y rojas .

El árbitro del encuentro será el italiano Andrea Colombo y el duelo podrá verse por DSports y por la TV Pública , en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

El camino de México: irregular, apretado y con clasificación agónica por fair play

La Selección mexicana Sub 17, dirigida por Carlos Cariño, llega con un funcionamiento irregular. En el Grupo F, cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, resultado que le permitió sostener una mínima esperanza y avanzar sobre la línea final.

Su clasificación terminó siendo una de las más apretadas del Mundial: México y Arabia Saudita terminaron con estadísticas idénticas, pero el juego limpio inclinó la balanza.

A pesar de su irregularidad, México tiene futbolistas peligrosos como Lucca Vuoso y Máximo Reyes, quienes lideran el ataque de un equipo que, aunque vulnerable defensivamente, suele competir con intensidad.

El ganador del cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica, en un camino que comienza a endurecerse a medida que el Mundial avanza.

Detalles del partido: Argentina vs México – Mundial Sub 17

Torneo: Mundial Sub 17 Qatar 2025

Instancia: Dieciseisavos de final

Partido: Argentina – México

Estadio: Aspire Zone – Campo 2 (Doha)

Árbitro: Andrea Colombo (Italia)

Hora: 11:45

TV: DSports y TV Pública

Posibles formaciones

Argentina: José Castelao; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes.

DT: Carlos Cariño.