12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
sigue el derrotero

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

La Selección de fútbol de Argentina Sub-17 ya conoce su rival en el Mundial de Qatar 2025. Enterate cuándo juega, a qué hora y por dónde ver el partido.

La Selección de fútbol de Argentina clasificó como el mejor del Mundial y buscará seguir su camino frente a México.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub-17 jugará los 16vos de final del Mundial de Qatar 2025 frente a México, luego de cerrar una fase de grupos perfecta con tres victorias consecutivas. El duelo se disputará este viernes 14 de noviembre, a las 11.45 (hora argentina), en el ASPIRE Academy Pitch 3, con transmisión de TV Pública, DSports y DGO.

Un paso firme rumbo al título en Qatar para la Selección de fútbol de Argentina

El conjunto dirigido por Diego Placente fue el mejor equipo de la fase de grupos del torneo, con puntaje ideal y un nivel arrollador. Cerró la primera etapa con una goleada histórica 7-0 frente a Fiji, resultado que confirmó el poder ofensivo y la solidez defensiva del plantel juvenil.

En sus tres presentaciones, la Albiceleste mostró un rendimiento superior al de sus rivales, con transiciones rápidas, presión alta y una eficacia notable frente al arco. Gracias a estos números, Argentina terminó como el mejor primero entre los 48 equipos participantes, lo que le permite enfrentar al peor clasificado entre los terceros puestos, en este caso, México.

El elenco juvenil nacional buscará mantener su invicto y superioridad futbolística, con figuras destacadas como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Tiago Geralnik, quienes fueron determinantes en la etapa inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988330311588212912&partner=&hide_thread=false

Argentina Sub-17 vs México: hora, sede y TV en vivo

El encuentro se jugará este viernes 14 de noviembre a las 11.45 (hora argentina) en el ASPIRE Academy Pitch 3, uno de los estadios más modernos de Doha. Será una oportunidad clave para que la Selección confirme su buen presente y avance a los octavos de final, donde podría cruzarse con el ganador del duelo entre Portugal y Bélgica.

Los fanáticos podrán ver el partido en vivo por TV Pública y DSports, además de las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play, que ofrecerán la transmisión completa del encuentro.

La expectativa es alta: Argentina Sub-17 llega con confianza, liderazgo y un estilo de juego definido que la posiciona como una de las grandes candidatas al título. Si mantiene la solidez que mostró en la fase de grupos, el sueño de conquistar el Mundial de Qatar 2025 está más vivo que nunca.

