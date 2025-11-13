13 de noviembre de 2025
Locura por el Diez

Multitud histórica: miles ovacionaron a Messi en el entrenamiento de Argentina antes del viaje a Angola

Más de 20 mil hinchas deliraron por Lionel Messi y la Selección de fútbol de Argentina en Elche antes del viaje a Angola. Mirá cómo fue la fiesta.

Un estadio repleto vibró con Messi y la Selección antes del último amistoso del año.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina vivió una auténtica fiesta popular en Elche, donde más de 20 mil hinchas colmaron el estadio Manuel Martínez Valero para ver a sus ídolos antes del viaje a Angola. El más ovacionado fue, una vez más, Lionel Messi, quien generó emoción, canciones y un clima de euforia durante todo el entrenamiento abierto.

Lionel Messi desató la locura: ovaciones, cánticos y un estadio rendido al capitán argentino

El entrenamiento de la “Scaloneta” se transformó en un evento multitudinario. Desde horas antes, miles de hinchas hicieron largas filas para ingresar y ver al campeón del mundo, convirtiendo la práctica en un fenómeno pocas veces visto para un amistoso.

El público también reconoció a Rodrigo De Paul, Dibu Martínez —aunque no jugará ante Angola—, Lautaro Martínez, Otamendi y Ángel Di María, quienes recibieron muestras de cariño en cada intervención.

La atmósfera fue tan intensa que en un momento el estadio se unió en un mismo grito: “¡Messi, Messi, Messi!”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988942731859939408&partner=&hide_thread=false

Una práctica con mensaje: Scaloni trabajó salida, pelota parada y ritmo de partido

Entre tanta emoción, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó tareas de 11 contra 11, con foco en la salida limpia desde el fondo y movimientos coordinados del mediocampo. También hubo un bloque importante de pelota parada, tanto ofensiva como defensiva.

Para cerrar, se disputó un ensayo formal, donde se pudieron apreciar algunos indicios del equipo que enfrentará a Angola.

Scaloni se mostró activo, dio indicaciones constantes y aprovechó la intensidad del ambiente para exigir ritmo y precisión. El plantel respondió con energía y dejó buenas sensaciones de cara al cierre del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/1988934131921961080&partner=&hide_thread=false

El último partido del 2025: Argentina viaja a Luanda para enfrentar a Angola

La Selección viajará en las próximas horas rumbo a Luanda, donde este viernes, desde las 13:00 (hora argentina), enfrentará a Angola en el Estadio 11 de Noviembre, un escenario con capacidad para 48.500 espectadores.

Será el último partido del año para el campeón del mundo y un compromiso cargado de valor simbólico: Argentina fue invitada como huésped de honor en la celebración por los 50 años de la independencia angoleña.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y TV Pública.

La formación probable con Messi desde el arranque

Tras lo trabajado en Elche, el 11 probable sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

