El "espiral tóxico" en la pareja: señales tempranas y cómo actuar para evitar la violencia

En las relaciones de pareja, este tema es recurrente y debe abordarse de una mirada clara y reflexiva sobre cómo se generan esas dinámicas. Qué señales observar.

En las relaciones de pareja, este tema es recurrente y debe abordarse de una mirada clara y reflexiva

En las relaciones de pareja, este tema es recurrente y debe abordarse de una mirada clara y reflexiva

 Por Dr. Miguel Palmieri

En todas las parejas puede aparecer un punto en el que la comunicación se fractura y la sexualidad deja de ser un puente para convertirse en ruido emocional. Este deterioro no ocurre de un día para otro, sino que avanza en forma de un espiral que se inicia con sensaciones pequeñas, casi imperceptibles, que luego pueden crecer sin control.

En muchas conversaciones cotidianas e incluso en redes sociales se volvió habitual el término “persona tóxica”. Esa mirada individualizante confunde y, sobre todo, oculta lo más importante: las relaciones no se vuelven dañinas por la esencia de una persona, sino por dinámicas que escalan y que pueden terminar en distintas formas de violencia, incluida la violencia de género.

celos.jpg
En muchas conversaciones cotidianas e incluso en redes sociales se volvió habitual el término "persona tóxica"

En muchas conversaciones cotidianas e incluso en redes sociales se volvió habitual el término “persona tóxica”

Para tratar estos procesos, aparece el concepto de "espiral tóxico": una figura que permite entender cómo ciertos comportamientos, si no son atendidos a tiempo, pueden intensificarse. No se trata de psicópatas, narcisistas u otros perfiles clínicos. Se trata de personas comunes, sin rasgos patológicos, que por inseguridades, mandatos o aprendizajes previos pueden reproducir conductas dañinas.

Primer piso: los celos, una emoción compleja

Los celos son una emoción compleja, una mezcla de bronca, tristeza, vergüenza y miedo que puede instalarse sin que la persona lo note. No se trata de un gesto de amor, sino de una alarma temprana. Los celos pueden surgir en cualquier etapa y no son patrimonio de "personas tóxicas": son señales de un vínculo que comienza a tensionarse.

Las reacciones ante la posibilidad de perder algo valioso varían entre individuos, pero el patrón se repite: inquietud, enojo o angustia. Estas emociones, al no hablarse, se acumulan y facilita para que crezcan. Muchas veces, la vergüenza hace que quien siente celos calle, mientras que la bronca empuja al distanciamiento. El resultado es un entramado emocional difícil de decodificar sin ayuda.

Celos - 220885
No se trata de un gesto de amor, sino de una alarma temprana

No se trata de un gesto de amor, sino de una alarma temprana

Minimizar comentarios invasivos, revisiones de redes, cuestionamientos constantes o acusaciones infundadas abre la puerta a un vínculo desigual. De ahí la recomendación central: consultar individualmente y no esperar a que el malestar se dispare.

Segundo piso: la posesión

Tras los celos, y cuando estos no se atienden, aparece la demanda de presencia constante. Más tiempo juntos, menos espacios individuales, menos actividades con terceros: una presión afectiva que se confunde con amor, pero que en realidad restringe al otro.

Aparece entonces una sensación de asfixia emocional. No siempre se trata de un control explícito, sino de formas sutiles de presión: comentarios, reclamos encubiertos, tristezas manipuladoras. Este nivel suele aparecer cuando la pareja ya ha normalizado los celos. Aquí también la recomendación es la consulta individual: reconocer el malestar antes de que avance.

En muchos casos, la posesión se oculta detrás de frases cotidianas, lo que la hace aún más difícil de identificar. Lo que empieza como "quiero verte más" puede derivar en "no quiero que vayas a tal lugar", un cambio que suele pasar inadvertido.

pareja-posesiva
La posesión se oculta detrás de frases cotidianas, lo que la hace aún más difícil de identificar

La posesión se oculta detrás de frases cotidianas, lo que la hace aún más difícil de identificar

Esto se compara con un abrazo cada vez más fuerte: “Al principio contiene, pero después asfixia”. Quien comienza a sentirse así debe pedir ayuda. El abuso no empieza cuando hay violencia física; empieza cuando la libertad del otro se achica.

Tercer piso: la violencia

Cuando los dos primeros niveles no se abordan, emerge el tercer piso: la violencia. Aquí ya no basta la conversación individual; se necesita terapia de pareja o intervención profesional. Un empujón, un insulto o un agarre brusco son señales de alerta roja, nunca episodios menores.

Esto indica que la persona ya no pudo frenar sus impulsos ni las emociones previas. Y porque, especialmente en relaciones heterosexuales, la violencia masculina tiene capacidad de daño físico y letalidad mayores.

violencia, agresión, violencia sexual
Un empujón, un insulto o un agarre brusco son señales de alerta roja, nunca episodios menores

Un empujón, un insulto o un agarre brusco son señales de alerta roja, nunca episodios menores

Aquí, la intervención debe ser inmediata:

  • Terapia de pareja o acompañamiento simultáneo, pero nunca minimizar
  • Límites claros: la violencia no se negocia
  • No justificar con frases como “fue un mal momento”, “estaba nervioso”, “es la primera vez”

Minimizar estas conductas abre la puerta a situaciones de riesgo grave. El límite debe ser claro, y la búsqueda de ayuda urgente.

Cómo prevenir y pedir ayuda

El mensaje es claro a cualquier persona que reconozca estas señales:

  • Si sufriste un empujón, un agarre fuerte o un insulto, estás en riesgo.
  • Si tu pareja no busca ayuda profesional, la violencia puede escalar.
  • Tu vida no es negociable.
