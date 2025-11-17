17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
TREMENDO

Violencia en Deportivo Madryn: el triunfo 1-0 sobre Morón terminó con escándalo, golpes y caos policial

El partido entre Deportivo Madryn y Morón terminó en un escándalo con intervención policial y violencia total. Mirá todo lo que pasó.

Jugadores y policías en el césped del Abel Sastre tras la pelea generalizada que empañó la victoria del Deportivo Madryn.

Por Sitio Andino Deportes

Lo que debía ser una tarde de festejo por el triunfo 1-0 del Club Social y Deportivo Madryn sobre Deportivo Morón terminó en un verdadero escándalo. Una batalla campal entre jugadores, cuerpos técnicos y fuerzas policiales desató el caos en el Estadio Abel Sastre, dejando imágenes de violencia y confusión que recorrieron rápidamente las redes sociales.

Un final caliente que se transformó en violencia total

El cierre del encuentro fue tenso desde el pitazo final. Apenas decretada la victoria local, varios futbolistas de Morón corrieron hacia el árbitro para reclamar por un arbitraje considerado “escandaloso”.

Según testigos presentes, algunos jugadores empujaron al juez principal y comenzaron una serie de forcejeos que rápidamente derivaron en golpes e insultos entre ambos equipos.

El personal de seguridad intentó intervenir, pero la situación se desbordó por completo: empujones, corridas, golpes de puño y hasta proyectiles volaron en medio de un clima de furia generalizada.

La policía, al ingresar al campo de juego, se encontró con una respuesta hostil de ambos bandos, lo que obligó a reforzar el operativo con efectivos adicionales. Durante varios minutos, el estadio fue escenario de un caos absoluto, con hinchas desconcertados observando desde las tribunas el descontrol en el campo.

Protestas, sanciones y un arbitraje en el centro de la polémica

El origen del conflicto estuvo en las jugadas decisivas del partido, especialmente una falta no cobrada dentro del área de Madryn que habría desatado la ira del plantel visitante.

Desde Morón acusaron al árbitro de inclinar la balanza a favor del local en al menos tres intervenciones clave, mientras que desde el conjunto chubutense minimizaron los hechos y apuntaron a una “reacción exagerada” del rival.

Varios jugadores fueron identificados por los organismos de seguridad a partir de las imágenes televisivas, y se espera un duro informe arbitral que podría incluir sanciones y suspensiones.

El Comité de Seguridad del Ascenso y la AFA ya pidieron detalles del operativo y las grabaciones oficiales para determinar responsabilidades.

Fuentes cercanas al arbitraje aseguraron que “las decisiones fueron ajustadas al reglamento”, aunque reconocieron un final “muy difícil de controlar”.

Repercusiones y silencio oficial

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los clubes emitió un comunicado oficial, aunque se espera que Deportivo Morón presente una queja formal por los incidentes y el desempeño del juez.

Los videos difundidos en redes muestran escenas de alto nivel de violencia: patadas, corridas y forcejeos entre decenas de protagonistas, incluso con miembros de seguridad intentando separar sin éxito.

Por su parte, la policía provincial informó que no hubo heridos de gravedad, pero sí varios demorados y daños materiales en el sector de vestuarios.

El triunfo de Madryn, que debía consolidarlo en la pelea por los primeros puestos, quedó totalmente opacado por una noche que terminó en vergüenza y descontrol.

