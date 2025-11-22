Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina

Como cada 22 de noviembre, en Argentina se conmemora el Día del Psiquiatra. Además de ser una fecha destinada a la reflexión sobre la práctica profesional, la efeméride tiene su origen en el nacimiento de una figura histórica que sentó las bases de esta disciplina. A continuación, te contamos todos los detalles.
Por qué se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina el 22 de noviembre
Esta fecha se establece por el fallecimiento de Domingo Felipe Cabred, ocurrido el 22 de noviembre de 1929. Cabred fue un médico, psiquiatra y sanitarista argentino que impulsó la creación del primer establecimiento destinado al tratamiento de personas con enfermedades mentales, ubicado en la localidad de Open Door, en la provincia de Buenos Aires.
En aquel entonces, quienes padecían trastornos mentales eran denominados “locos”, un término que hoy se considera peyorativo. El trabajo de Cabred permitió visibilizar estas problemáticas, cuestionar los métodos de la época y promover un abordaje más humano y profesional.
Actualmente, la psiquiatría ha logrado importantes avances, ampliando su vínculo con las ciencias básicas para comprender en mayor profundidad las patologías mentales y mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas.
Qué es la psiquiatría
Es una ciencia que se ocupa del origen, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales, así como de los trastornos de la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento y las emociones. También estudia cómo estas alteraciones impactan en las relaciones interpersonales, el ámbito laboral y el comportamiento de las personas afectadas. / Agremiación Médica Marplatense