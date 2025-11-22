22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina

Cada 22 de noviembre, se conmemora el Día del Psiquiatra en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina
Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina
Por Sitio Andino Sociedad

Como cada 22 de noviembre, en Argentina se conmemora el Día del Psiquiatra. Además de ser una fecha destinada a la reflexión sobre la práctica profesional, la efeméride tiene su origen en el nacimiento de una figura histórica que sentó las bases de esta disciplina. A continuación, te contamos todos los detalles.

psiquiatra (2)
22 de noviembre: Día del Psiquiatra

22 de noviembre: Día del Psiquiatra

Por qué se celebra el Día del Psiquiatra en Argentina el 22 de noviembre

Esta fecha se establece por el fallecimiento de Domingo Felipe Cabred, ocurrido el 22 de noviembre de 1929. Cabred fue un médico, psiquiatra y sanitarista argentino que impulsó la creación del primer establecimiento destinado al tratamiento de personas con enfermedades mentales, ubicado en la localidad de Open Door, en la provincia de Buenos Aires.

Lee además
Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Día de la Flor Nacional: cómo nació la celebración del 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Flor Nacional: cómo nació la celebración del 22 de noviembre

En aquel entonces, quienes padecían trastornos mentales eran denominados “locos”, un término que hoy se considera peyorativo. El trabajo de Cabred permitió visibilizar estas problemáticas, cuestionar los métodos de la época y promover un abordaje más humano y profesional.

Actualmente, la psiquiatría ha logrado importantes avances, ampliando su vínculo con las ciencias básicas para comprender en mayor profundidad las patologías mentales y mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas.

Qué es la psiquiatría

Es una ciencia que se ocupa del origen, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales, así como de los trastornos de la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento y las emociones. También estudia cómo estas alteraciones impactan en las relaciones interpersonales, el ámbito laboral y el comportamiento de las personas afectadas. / Agremiación Médica Marplatense

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 22 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Vasectomía el 21 de noviembre?

21 de noviembre: conocé el origen y significado del Día de la Enfermera en Argentina

Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro: origen e historia de la celebración del 21 de noviembre

No cobré la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025: cómo solucionarlo

Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en noviembre 2025

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre

Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

LO QUE SE LEE AHORA
Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo.
Para tener en cuenta

Atención: así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

Las Más Leídas

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau.

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Te Puede Interesar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Por Claudio Altamirano
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Por Sitio Andino Policiales