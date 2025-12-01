La Municipalidad de Mendoza lanzó la votación virtual para definir a sus 10 candidatas vendimiales

La Municipalidad de Mendoza abrió el período de votación online para definir a las 10 jóvenes que participarán por la corona vendimial de la Capital.
El proceso permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre. La Municipalidad de Mendoza difundió el listado de precandidatas.
La Municipalidad de Mendoza abrió el período de votación online para definir a las 10 jóvenes que participarán por la corona vendimial de la Capital.
Hasta el 5 de diciembre de 2025, quienes estén inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad podrán elegir a su candidata preferida y contribuir a la conformación del grupo final que participará de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.
Este proceso se habilita debido a que el número de mujeres inscriptas supera las diez postulaciones permitidas por reglamento. Por ello, la votación permitirá seleccionar a las 10 precandidatas más votadas, quienes serán parte de la celebración vendimial que se realizará el 6 de febrero de 2026, en el predio del Parque Cívico. Solo ellas quedarán habilitadas para aspirar al cetro y la coronación de la Ciudad.
Cada persona podrá emitir un (1) único voto, y únicamente podrán participar del proceso quienes figuren en el padrón electoral municipal. Una vez finalizada la votación, el área de Ceremonial y Protocolo notificará a las candidatas seleccionadas.
Presentamos a las precandidatas. Votá a tu preferida aquí.