La Municipalidad de Mendoza lanzó la votación virtual para definir a sus 10 candidatas vendimiales

Fiesta de la Vendimia, se puede elegir a las candidatas.

Hasta el 5 de diciembre de 2025, quienes estén inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad podrán elegir a su candidata preferida y contribuir a la conformación del grupo final que participará de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Este proceso se habilita debido a que el número de mujeres inscriptas supera las diez postulaciones permitidas por reglamento. Por ello, la votación permitirá seleccionar a las 10 precandidatas más votadas, quienes serán parte de la celebración vendimial que se realizará el 6 de febrero de 2026, en el predio del Parque Cívico. Solo ellas quedarán habilitadas para aspirar al cetro y la coronación de la Ciudad.

Cada persona podrá emitir un (1) único voto, y únicamente podrán participar del proceso quienes figuren en el padrón electoral municipal. Una vez finalizada la votación, el área de Ceremonial y Protocolo notificará a las candidatas seleccionadas.

Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza Presentamos a las precandidatas. Ana Lucía Escudero Germano – Asociación Famiglia Siciliana

María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza

Sofía Velasco – Asociación Civil EndoMendoza

Noelia Trinidad de la Cuesta Gandolfi – Fundación Fundalead

María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club

Lara Florencia Pellegrini Tobares – Club de Leones Mendoza

María Victoria Graue – Fundación Estina

Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano

Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza)

Rocío Abril Bonafede Vergara – Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza

Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza

Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín

Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS

Martina Romagnoli – Fundación CONIN

Valentina Bianchinelli – Asociación Amigos Comisaría Cuarta

Zoe Gatica– Club Mendoza de Regatas.