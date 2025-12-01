1 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Rumbo a la Fiesta de la Vendimia

La Municipalidad de Mendoza lanzó la votación virtual para definir a sus 10 candidatas vendimiales

El proceso permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre. La Municipalidad de Mendoza difundió el listado de precandidatas.

Fiesta de la Vendimia, se puede elegir a las candidatas.

Hasta el 5 de diciembre de 2025, quienes estén inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad podrán elegir a su candidata preferida y contribuir a la conformación del grupo final que participará de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

Este proceso se habilita debido a que el número de mujeres inscriptas supera las diez postulaciones permitidas por reglamento. Por ello, la votación permitirá seleccionar a las 10 precandidatas más votadas, quienes serán parte de la celebración vendimial que se realizará el 6 de febrero de 2026, en el predio del Parque Cívico. Solo ellas quedarán habilitadas para aspirar al cetro y la coronación de la Ciudad.

Cada persona podrá emitir un (1) único voto, y únicamente podrán participar del proceso quienes figuren en el padrón electoral municipal. Una vez finalizada la votación, el área de Ceremonial y Protocolo notificará a las candidatas seleccionadas.

Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza

Presentamos a las precandidatas. Votá a tu preferida aquí.

  • Ana Lucía Escudero Germano – Asociación Famiglia Siciliana
  • María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza
  • Sofía Velasco – Asociación Civil EndoMendoza
  • Noelia Trinidad de la Cuesta Gandolfi – Fundación Fundalead
  • María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club
  • Lara Florencia Pellegrini Tobares – Club de Leones Mendoza
  • María Victoria Graue – Fundación Estina
  • Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano
  • Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza)
  • Rocío Abril Bonafede Vergara – Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza
  • Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza
  • Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín
  • Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS
  • Martina Romagnoli – Fundación CONIN
  • Valentina Bianchinelli – Asociación Amigos Comisaría Cuarta
  • Zoe Gatica– Club Mendoza de Regatas.
