Abren inscripciones para la Escuela de Newcom en Ciudad: actividad gratuita para mayores de 60

La Municipalidad de Mendoza , a través del Departamento de Integración Social para las Personas Mayores , abrió la convocatoria para sumarse a la Escuela de Newcom , una propuesta deportiva gratuita orientada a personas mayores de 60 años.

El Newcom es una disciplina que adapta el vóley tradicional, permitiendo atrapar y lanzar la pelota , lo que la convierte en una actividad accesible, dinámica y segura.

Una noche distinta en General Alvear: música en vivo y exposición artística

El sueño de Luis Brandoni que no fue, construir una escuela en San Rafael

La iniciativa apunta a promover el movimiento, mejorar la coordinación y generar espacios de encuentro y socialización . La propuesta tiene un enfoque recreativo y formativo, y está destinada tanto a quienes desean iniciarse en el deporte como a quienes ya cuentan con experiencia.

Las clases están a cargo de una entrenadora certificada, lo que garantiza una práctica segura y acompañada .

image

Días, horarios y lugar de las clases de newcom

Las actividades se desarrollan en el Gimnasio Municipal N° 3, ubicado en Ayacucho 349, en los siguientes días y horarios:

Viernes de 18.00 a 20 horas

Sábados de 9.00 a 10.30 horas

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

Las personas interesadas podrán anotarse de manera presencial en la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500), de lunes a viernes de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, sector Oeste).

Para completar la inscripción deberán presentar:

Fotocopia de DNI

Fotocopia de carnet de obra social o seguro de salud

Certificado de apto físico

image

Contacto e información en la Municipalidad de Mendoza

Para consultas, se encuentran disponibles los siguientes canales:

Teléfonos: 449-5362 / 449-5296

WhatsApp (solo mensajes): 2614-684535

Promover el envejecimiento activo

La propuesta forma parte de las políticas públicas orientadas a fomentar el envejecimiento activo y saludable, generando espacios donde la actividad física también impulsa la participación, el encuentro y la mejora en la calidad de vida.