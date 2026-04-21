21 de abril de 2026
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Abren inscripciones para la Escuela de Newcom en Ciudad: actividad gratuita para mayores de 60

La propuesta de Newcom está destinada a personas mayores de 60 años y busca promover el movimiento, la integración y el bienestar.

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La Municipalidad de Mendoza, a través del Departamento de Integración Social para las Personas Mayores, abrió la convocatoria para sumarse a la Escuela de Newcom, una propuesta deportiva gratuita orientada a personas mayores de 60 años.

El Newcom es una disciplina que adapta el vóley tradicional, permitiendo atrapar y lanzar la pelota, lo que la convierte en una actividad accesible, dinámica y segura.

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La iniciativa apunta a promover el movimiento, mejorar la coordinación y generar espacios de encuentro y socialización. La propuesta tiene un enfoque recreativo y formativo, y está destinada tanto a quienes desean iniciarse en el deporte como a quienes ya cuentan con experiencia.

Las clases están a cargo de una entrenadora certificada, lo que garantiza una práctica segura y acompañada.

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Días, horarios y lugar de las clases de newcom

Las actividades se desarrollan en el Gimnasio Municipal N° 3, ubicado en Ayacucho 349, en los siguientes días y horarios:

  • Viernes de 18.00 a 20 horas
  • Sábados de 9.00 a 10.30 horas

Cómo inscribirse en la Municipalidad de Mendoza

Las personas interesadas podrán anotarse de manera presencial en la Municipalidad de Mendoza (9 de Julio 500), de lunes a viernes de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, sector Oeste).

Para completar la inscripción deberán presentar:

  • Fotocopia de DNI
  • Fotocopia de carnet de obra social o seguro de salud
  • Certificado de apto físico
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Contacto e información en la Municipalidad de Mendoza

Para consultas, se encuentran disponibles los siguientes canales:

  • Teléfonos: 449-5362 / 449-5296
  • WhatsApp (solo mensajes): 2614-684535

Promover el envejecimiento activo

La propuesta forma parte de las políticas públicas orientadas a fomentar el envejecimiento activo y saludable, generando espacios donde la actividad física también impulsa la participación, el encuentro y la mejora en la calidad de vida.

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