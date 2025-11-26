26 de noviembre de 2025
Un goleador argentino podría ser convocado por España ¿De quién se trata?

Mateo Pellegrino, delantero argentino del Parma, está en la mira de la selección de fútbol de España. Conocé su historia y por qué lo quieren.

Mateo Pellegrino festeja uno de sus goles en la Serie A con el Parma y puede ir a jugar para España.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero argentino Mateo Pellegrino, actual jugador del Parma y con pasado en Vélez, Estudiantes y Platense, está en el radar de la Selección de fútbol de España. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el atacante de 24 años —nacido en Valencia durante la etapa de su padre Mauricio en el club local— es seguido de cerca por el entrenador Luis de la Fuente, en plena búsqueda de un centrodelantero con presencia física y gol.

El recorrido de Pellegrino: de las inferiores en Vélez a su explosión en España

Pellegrino, hijo del actual técnico de Lanús, llegó al Parma en febrero por 2 millones de euros por el 50% del pase, y vive un gran momento: 10 goles y una asistencia en 27 partidos. Su potencia y su juego de espaldas llaman la atención del seleccionador español, que evalúa sumarlo en un contexto donde no abundan los “9” altos y en buen nivel.

Aunque nació en España, Pellegrino vivió en Argentina desde los siete años. En 2018 ingresó a las inferiores de Vélez, debutó en 2021 ante Banfield y tuvo poca continuidad (13 partidos, 12 como suplente). Luego fue cedido a Estudiantes, donde no terminó de afianzarse, y posteriormente a Platense, donde encontró su despegue.

En el Calamar fue parte del subcampeonato en la Copa de la Liga 2023 y, ya en 2024, tuvo su año consagratorio: 15 goles en 40 partidos, ganándose el puesto de titular y despertando interés internacional. Su buen rendimiento motivó su regreso a Vélez, aunque el deseo de continuidad lo llevó al conflicto y finalmente a la transferencia al Parma.

Presente en Parma y la chance concreta de España

En Italia cerró su primera temporada con 3 goles en 13 encuentros, pese a llegar a mitad de año. Hoy, ya asentado como titular indiscutido, acumula 7 goles en 14 partidos en la actual Serie A. Su actualidad, sumada a su condición de nacido en Valencia, facilita una eventual citación.

Con dificultades para encontrar un centrodelantero dominante, Luis de la Fuente ve en Pellegrino un perfil atractivo: altura, potencia, movilidad y crecimiento sostenido. La Real Federación Española de Fútbol ya comenzó gestiones para convencerlo.

