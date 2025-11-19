Finalíssima 2026: Luis de la Fuente habló del duelo con Argentina y dejó una frase que ilusiona a España

Luis de la Fuente mostró su entusiasmo por el choque ante Argentina en la Finalíssima.

El entrenador de España , Luis de la Fuente , celebró la clasificación al Mundial 2026 y expresó su entusiasmo por la Finalissima frente a la Selección argentina , prevista para marzo en el estadio Lusail . El DT habló de preparación, seguimiento de jugadores y del valor que tendrá el choque entre los campeones de Europa y América .

La clasificación de España al Mundial 2026 dejó un ambiente de máxima ilusión, y en ese contexto el técnico Luis de la Fuente aprovechó para enviar un mensaje claro: la Finalissima ante Argentina será uno de los compromisos más trascendentes del calendario previo a la Copa del Mundo. El duelo, que está previsto para marzo en el estadio Lusail , enfrentará a los campeones de Europa y a los campeones de América y del mundo , en uno de los cruces más esperados del fútbol internacional.

El propio De la Fuente remarcó el valor de este encuentro. “Nos hace muchísima ilusión” , afirmó, dejando ver la importancia que tendrá el duelo para la Roja . Además, añadió: “Hay muchísimo tiempo por delante. Haremos un seguimiento de los futbolistas” , destacando que el cuerpo técnico comenzará desde ahora el monitoreo detallado de cada jugador que podría integrar la lista final.

El seleccionador español también hizo hincapié en lo que representa para España este emparejamiento con la Selección argentina .

"Estamos felices y contentos. Esto hace que pongamos en valor la racha de resultados que llevamos". "Estamos felices de estar en un Mundial y clasificarnos de la manera en la que lo hicimos". Luis de la Fuente, seleccionador nacional. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/LIIojWPPVa

“Es muy bonito para este país poder jugar este encuentro contra la campeona de América y del mundo”, afirmó con admiración hacia el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El técnico valoró el desafío desde lo competitivo y lo emocional: la posibilidad de enfrentar a la Argentina de Messi, a un equipo consolidado, fuerte mentalmente y con jerarquía mundialista, es para España un examen de enorme relevancia antes del arranque del Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1990945231789809955&partner=&hide_thread=false EL DT DE ESPAÑA PALPITÓ LA FINALISSIMA



Luego de asegurar la clasificación al Mundial 2026, Luis de la Fuente se refirió al duelo con Argentina



"Nos hace mucha ilusión, pero la pena es que tienen que pasar cuatro meses hasta juntarnos de nuevo. Ya tenemos que… pic.twitter.com/nR0ykwQdFy — Diario Olé (@DiarioOle) November 19, 2025

Bases, cimientos y preparación: el plan de Luis de la Fuente

De la Fuente también habló sobre la preparación. “Ya hay que poner las bases y los cimientos”, expresó, dejando en claro que el trabajo rumbo a la Finalissima comienza desde ahora.

El entrenador remarcó que el tiempo de aquí a marzo será clave para ajustar detalles: “Queda mucho hasta marzo. Hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar en la Finalissima”, señaló.

La prioridad será llegar al partido con el mejor plantel posible: “Esperemos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición”, afirmó con determinación.

Embed - RUEDA DE PRENSA COMPLETA DE LUIS DE LA FUENTE | ESPAÑA 2 - TURQUÍA 2

Una prueba de fuego para España… y también para Argentina

La Finalissima España vs Argentina será uno de los partidos más potentes previo al Mundial. Para España, significará enfrentarse a un equipo con identidad, solidez y un ciclo consolidado. Para Argentina, será la oportunidad de medir su nivel ante la mejor selección europea del momento, según el Ranking FIFA.

El escenario elegido para este duelo, el estadio Lusail, no es un detalle menor. Allí, la Selección argentina se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022, lo que añade un componente simbólico muy fuerte.

Ambos seleccionados llegan atravesando etapas de recambio generacional. España deslumbra con nuevos talentos, mientras que Argentina incorpora caras frescas alrededor de referentes como Messi, De Paul, Lautaro Martínez, Dibu Martínez y otros nombres clave.

Cuando se juega la Finalíssima

El encuentro, que se confirmaría oficialmente en las próximas semanas, aparece como un ensayo de altísimo nivel, una final anticipada y un choque que podría marcar tendencias para el Mundial 2026. La expectación ya es enorme en ambos países.