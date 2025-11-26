Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final

Boca y Argentinos chocan en el duro Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles el cronograma completo de los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia que comenzará el sábado y se extenderá hasta el lunes, con cruces que prometen alto voltaje deportivo y estadios colmados.

Cómo viene la mano con el Torneo Clausura El primer boleto a semifinales se definirá el sábado a las 21:30, cuando Central Córdoba de Santiago del Estero reciba a Estudiantes de La Plata. El Ferroviario viene de un 2-1 polémico ante San Lorenzo, mientras que el Pincha dio el golpe al eliminar a Rosario Central por 1-0 en Arroyito, apenas días después de que el Canalla fuera declarado Campeón de Liga 2025 por decisión de la AFA.

El domingo será el turno del duelo más esperado de la llave: Boca vs. Argentinos Juniors, desde las 18:30 en La Bombonera. El Xeneize llega con envión tras eliminar 2-0 a Talleres, mientras que el Bicho se impuso como visitante frente a Vélez y mantiene su postura de candidato silencioso.

La jornada del lunes abrirá a las 17, con Barracas Central enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata. Más tarde, a las 21:30, Racing se medirá con Lanús o Tigre, quienes definen esta noche al último clasificado. Si avanza Tigre, la Academia será local; si lo hace Lanús, Racing deberá jugar en condición de visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/davellaneda77/status/1993692152929333281&partner=&hide_thread=false Días y horarios confirmados para los cuartos del final del #TorneoClausura Si pasa #Lanus, se juega en la Fortaleza. Si gana #Tigre, en el Cilindro. El resto está claro. pic.twitter.com/4MyCZHPiGC — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) November 26, 2025 Cronograma oficial de los cuartos de final del Torneo Clausura Sábado 29/11 Central Córdoba (SdE) – Estudiantes LP | 21:30

Domingo 30/11 Boca – Argentinos Juniors | 18:30

Lunes 1/12 Barracas Central – Gimnasia LP | 17:00

Lunes 1/12 Racing – Lanús/Tigre | 21:30