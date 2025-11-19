Jueces en los octavos del Torneo Clausura 2025: horarios, sedes y todas las designaciones oficiales de la AFA

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura 2025 , que se disputarán desde el sábado 22 hasta el miércoles 26 de noviembre. Entre los destacados, Facundo Tello , Andrés Merlos , Nazareno Arasa y Sebastián Zunino conducirán los duelos más importantes en una fase decisiva cargada de presión.

La Asociación del Fútbol Argentino publicó el listado completo de los árbitros del Torneo Clausura 2025 para los octavos de final , una instancia que contará con cuatro jornadas consecutivas y varios partidos de alto voltaje. La fase comenzará el sábado 22 de noviembre , con dos encuentros, y continuará el domingo, lunes y miércoles, definiendo así los clasificados a los cuartos del campeonato.

el detalle completo Con la Lepra en la Libertadores, estos son los argentinos clasificados a las copas

a todo o nada Torneo Clausura: días y horarios confirmados para los octavos de final de los Playoffs

El primer duelo será en el estadio José Amalfitani, donde Vélez Sarsfield recibirá a Argentinos Juniors desde las 20.00 , con Andrés Merlos como árbitro principal y Fernando Espinoza a cargo del VAR . Merlos, uno de los jueces con mayor actividad en el año, estará acompañado por Diego Bonfá y Walter Ferreyra , mientras que Bruno Amiconi será el cuarto árbitro.

Más tarde, desde las 22.00 , en el estadio Madre de Ciudades , Central Córdoba enfrentará a San Lorenzo con Nazareno Arasa como juez. El equipo arbitral se completa con Sebastián Raineri , Juan Del Fueyo , Nahuel Viñas , Lucas Novelli en el VAR y Gisela Trucco como AVAR. Será un partido clave para dos equipos que buscan dar el golpe en Santiago del Estero.

Los árbitros del domingo en los octavos del Torneo Clausura

El domingo 23 se jugarán otros dos duelos determinantes. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central chocará con Estudiantes de La Plata desde las 17.30, con Pablo Dóvalo como árbitro y Hernán Mastrángelo en el VAR. Completan la terna José Castelli y Agustín Méndez, mientras que Álvaro Carranza será el cuarto juez.

Por la noche, desde las 20.00, Boca Juniors recibirá a Talleres en La Bombonera, en uno de los partidos más esperados de la etapa. El encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino, acompañado de Maximiliano Del Yesso, Adrián Delbarba y Edgardo Zamora. Para el VAR, la AFA designó a Adrián Franklin y como AVAR estará Javier Mihura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990819878329024987&partner=&hide_thread=false HORARIOS CONFIRMADOS PARA LOS OCTAVOS DE FINAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WrLl6FsRuZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 18, 2025

Tres partidos clave el lunes y el clásico Racing–River

La acción continuará el lunes 24 de noviembre, con tres partidos distribuidos en distintos puntos del país. A las 17.00, en el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra se medirá con Barracas Central con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta en el VAR. La asistencia en campo estará a cargo de Pablo González y Pablo Acevedo, mientras que Ignacio Cuicchi será el cuarto juez.

A las 19.15, en el Cilindro de Avellaneda, se jugará el clásico de la jornada: Racing vs. River Plate. Para este encuentro, la AFA dispuso a Facundo Tello, uno de los árbitros internacionales de mayor jerarquía. Lo acompañarán Gabriel Chade, Miguel Savorani y Julio Barraza, con Yamil Possi en el VAR y Erik Grunmann como AVAR.

Un rato más tarde, desde las 22.00, Unión será local en Santa Fe ante Gimnasia, con Sebastián Martínez como árbitro y Ariel Penel en el VAR. La terna se completa con Juan Mamani, Iván Núñez y Bryan Ferreyra como cuarto árbitro.

El cierre del cuadro del Torneo Clausura: Lanús vs. Tigre

La fase de octavos se cerrará el miércoles 26 de noviembre, a las 21.30, en La Fortaleza, donde Lanús recibirá a Tigre. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Juan Pablo Belatti, Pablo Gualtieri, Julián Beligoy, con Fabrizio Llobet en el VAR y Maximiliano Macheroni como AVAR.

Las instancias de eliminación directa se jugarán en la cancha del mejor ubicado en la fase de grupos. Si hay empate durante los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal.