3 de diciembre de 2025
La Selección, con la mendocina Chiara Singarella, goleó 8-0 a Bolivia y sigue firme rumbo al Mundial

La Selección femenina de fútbol de Argentina, con la presencia de Chiara Singarella, logró una importante victoria ante la débil Bolivia. Repasá lo sucedido.

La mendocina Chiara Singarella ingresó en el complemento y sumó minutos en la goleada argentina.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección femenina de fútbol de Argentina firmó una actuación brillante y goleó 8-0 a Bolivia en el Florencio Sola, por la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Germán Portanova quedó a un punto del líder Venezuela y contó con el ingreso de la mendocina Chiara Singarella, quien entró en el segundo tiempo y cumplió en su regreso al seleccionado.

La Selección arrasó en Banfield y sumó un triunfo clave rumbo al Mundial

La Albiceleste extendió su buen momento y, con un rendimiento arrollador, superó 8-0 a Bolivia por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, nuevo sistema clasificatorio al Mundial de Brasil 2027. Los goles fueron de Paulina Gramaglia, Kishi Núñez y Florencia Bonsegundo (todas por duplicado), Aldana Cometti y Francisca Altgelt.

Argentina llegó al duelo tras una fecha libre y ahora acumula nueve partidos oficiales sin derrotas, seis de ellos con la valla invicta. Con este triunfo, suma siete puntos y se ubica segunda, apenas por debajo de Venezuela.

En el complemento, la mendocina Chiara Singarella sumó minutos y respondió con solvencia, participando activamente en la presión y el circuito ofensivo en un tramo donde Argentina mantuvo la intensidad pese a tener el partido resuelto.

Un plantel en crecimiento, novedades en la lista y una Singarella firme en su rol

Portanova aprovechó la fecha para mover el banco y dar minutos a varias jugadoras. Entre las novedades se destacó la presencia de Kayla Rollins, debutante y asistidora en su primera intervención; además del regreso de Justina Morcillo y Daiana Falfán.

En esa rotación, Singarella aportó movilidad, recuperaciones y claridad para sostener el dominio argentino en campo rival. Su ingreso se dio en un momento clave para mantener el ritmo y consolidar el resultado.

El rival, Bolivia, venía de sumar su primer punto tras empatar con Colombia, pero no pudo sostener el nivel ante una Argentina muy superior en todas las líneas.

Lo que viene para Argentina en la Liga de Naciones

La Albiceleste deberá visitar a Chile el 10 de abril de 2026, en un duelo directo por los primeros puestos. La tabla quedó así:

  • Venezuela 8

  • Argentina 7 (+10)

  • Colombia 7

  • Chile 7

  • Ecuador 5

  • Paraguay 3

  • Perú 3

  • Uruguay 2

  • Bolivia 1

El equipo de Portanova sigue firme y con presencia mendocina: Singarella volvió a sumar minutos en una goleada que ilusiona de cara al Mundial.

