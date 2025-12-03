Cómo será el nuevo Mundial 2026: 48 selecciones, 12 grupos y una fase eliminatoria nunca antes vista

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos, 12 grupos y una fase eliminatoria ampliada. El nuevo formato, confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, revolucionará la competencia e introducirá cambios profundos en cupos, clasificación y estructura de juego.
Más equipos, más cupos y una estructura sin precedentes en el Mundial 2026
El salto de 32 a 48 participantes no solo incrementa la cantidad de partidos, sino que redistribuye el mapa del fútbol internacional. Asia duplicará sus lugares directos (de 4 a 8), África pasará de 5 a 9 y Conmebol tendrá 6 plazas. Europa, por su parte, contará con 16 cupos, mientras que Oceanía tendrá por primera vez una clasificación directa.
La FIFA también introdujo cambios clave en el armado del sorteo. España y Argentina, actuales líderes del Ranking FIFA, solo podrían enfrentarse en una hipotética final, mismo caso para Francia e Inglaterra, ubicadas en el tercer y cuarto lugar.
Con la ampliación del cuadro final, la Copa del Mundo sumará una fase inédita: los dieciseisavos de final, por lo que el equipo campeón deberá disputar ocho partidos, cinco de ellos de eliminación directa.
El Mundial 2026 será el primero organizado en tres países y el que marcará una fractura histórica respecto a todos los formatos anteriores.