3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cómo será el nuevo Mundial 2026: 48 selecciones, 12 grupos y una fase eliminatoria nunca antes vista

El Mundial 2026 contará con una serie de cambios que lo diferenciarán de la última cita del fútbol que ganó Argentina. Repasá lo que se viene.

La FIFA oficializó el nuevo formato para el Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos, 12 grupos y una fase eliminatoria ampliada. El nuevo formato, confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, revolucionará la competencia e introducirá cambios profundos en cupos, clasificación y estructura de juego.

Más equipos, más cupos y una estructura sin precedentes en el Mundial 2026

El salto de 32 a 48 participantes no solo incrementa la cantidad de partidos, sino que redistribuye el mapa del fútbol internacional. Asia duplicará sus lugares directos (de 4 a 8), África pasará de 5 a 9 y Conmebol tendrá 6 plazas. Europa, por su parte, contará con 16 cupos, mientras que Oceanía tendrá por primera vez una clasificación directa.

En el repechaje también habrá ajustes: África sumará un cupo y Europa quedará fuera de esa instancia por decisión competitiva.

Un sorteo condicionado en el Mundial 2026

La FIFA también introdujo cambios clave en el armado del sorteo. España y Argentina, actuales líderes del Ranking FIFA, solo podrían enfrentarse en una hipotética final, mismo caso para Francia e Inglaterra, ubicadas en el tercer y cuarto lugar.

Con la ampliación del cuadro final, la Copa del Mundo sumará una fase inédita: los dieciseisavos de final, por lo que el equipo campeón deberá disputar ocho partidos, cinco de ellos de eliminación directa.

El Mundial 2026 será el primero organizado en tres países y el que marcará una fractura histórica respecto a todos los formatos anteriores.

