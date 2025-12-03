3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
¿Llega Lionel Messi al Mundial? El desafío generacional que enfrenta Argentina rumbo a 2026

El rosarino Lionel Messi, Otamendi y otros referentes superarán los 35 años en 2026. Qué pasará con la Selección de fútbol de Argentina.

Lionel Messi llegará con 38 años al Mundial y su presencia abre un debate generacional.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina atraviesa un momento bisagra: mientras disfruta del legado de los campeones del mundo, empieza a preguntarse cómo llegará Lionel Messi —que tendrá 38 años en 2026— y qué rol podrán asumir los referentes que superan los 35. El nuevo formato del Mundial aumenta aún más el interrogante físico y competitivo.

Lionel Messi, Otamendi y el desgaste natural ante un Mundial más exigente

El nuevo Mundial tendrá más partidos, menos tiempo de descanso y un recorrido más largo hacia la final. En ese contexto, Lionel Messi continúa siendo el faro futbolístico y emocional de la Selección, aunque su uso será distinto al de 2022: más dosificado, más estratégico y más apoyado en su lectura de juego que en la intensidad física.

Nicolás Otamendi, con 37 años, es otro nombre central. Su liderazgo sigue siendo vital, pero su posición exige explosión y respuesta inmediata ante delanteros cada vez más veloces. Su rol para 2026 apunta a ser el de un referente que acompaña y ordena, mientras la nueva camada —Cristian Romero, Lisandro Martínez, Balerdi— toma el protagonismo.

La salida anunciada de Ángel Di María, pese a su nivel competitivo, abre un vacío generacional que Argentina intenta llenar con extremos jóvenes aún en formación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1904655749185216585&partner=&hide_thread=false

La transición: identidad, legado y el mando de la nueva generación campeona del mundo

Scaloni enfrenta un escenario complejo: sostener la identidad emocional del grupo que cambió la historia sin retrasar el recambio que ya empezó a instalarse. Jugadores como Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Franco Armani parecen tener cada vez menos espacio para 2026, no solo por edad, sino por falta de continuidad en las últimas convocatorias.

En paralelo, Argentina impulsa el desarrollo de los campeones del mundo que ya pisan fuerte: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, más una base de talentos jóvenes que buscan afianzarse en el ciclo.

El desafío no es únicamente técnico. Es simbólico: convivir entre la nostalgia de un grupo irrepetible y la construcción del equipo que deberá defender la corona en un Mundial más largo, más duro y más exigente que cualquiera de los anteriores.

