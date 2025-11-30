Inter Miami, con Lionel Messi, campeón del Este: ahora va por la MLS ante Vancouver Whitecaps

Allende, con Lionel Messi, festeja su hat-trick en la goleada que metió a Inter Miami en la final de la MLS.

Por Sitio Andino Deportes







El Inter Miami CF, con la presencia de Lionel Messi, logró una consagración histórica y ahora encara su mayor desafío: la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps. Tras el 5-1 a New York City, el equipo de Javier Mascherano llega encendido, con un juego afilado y figuras decisivas que alimentan la expectativa de un cierre de temporada electrizante.

Inter Miami CF: firme, goleador y con Allende como figura del Este Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este con una actuación arrolladora. El triunfo por 5-1 ante New York City no dejó dudas y tuvo a Tadeo Allende como gran protagonista con un hat-trick determinante. Las “Garzas” golpearon en los momentos justos, potenciadas por las conexiones Messi–Alba y un Mateo Silvetti que volvió a responder en zona caliente.

Pese a algunos pasajes de presión alta de New York City, el equipo de Mascherano manejó el ritmo, encontró espacios y supo sentenciar la historia en el segundo tiempo. La solidez defensiva y la intensidad en ataque le permitieron sostener un funcionamiento que llega en su pico justo antes de la final.

Inter Miami goleó 5-1 a New York City y se coronó en su conferencia pic.twitter.com/nqlhtrl74n — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 30, 2025 Vancouver Whitecaps: el rival que puede complicar a Lionel Messi Del otro lado estará Vancouver Whitecaps, un equipo que llega desde la Conferencia Oeste con un estilo incómodo para cualquiera: presión ordenada, ataques directos y una transición veloz que puede exigir a Miami en el retroceso. El conjunto canadiense construyó su camino a la final desde el equilibrio, alternando pasajes de posesión con salidas verticales que suelen lastimar.

Será un duelo tácticamente exigente: Miami intentará imponer su circulación y creatividad ofensiva, mientras que Vancouver buscará incomodar con ritmo, amplitud y agresividad. Con Messi como cerebro, Allende en modo goleador y una estructura cada vez más madura, las Garzas afrontan el partido que puede coronar una temporada inolvidable.