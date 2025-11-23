23 de noviembre de 2025
{}
Lionel Messi busca otra noche decisiva: Inter Miami visita a Cincinnati por la semifinal del Este

El argentino Lionel Messi lidera a un Inter Miami encendido que enfrenta a Cincinnati en la semifinal del Este en la MLS. Mirá lo que se viene.

Lionel Messi, protagonista absoluto en el duelo clave de la MLS.

Lionel Messi, protagonista absoluto en el duelo clave de la MLS.

La figura de Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena. el Inter Miami CF visita al FC Cincinnati por la ida de las semifinales del Este en un cruce cargado de expectativa, presión y el impacto del astro argentino en plena racha goleadora. Con el equipo de Javier Mascherano en alza, la MLS espera otra noche eléctrica.

Lionel Messi, en racha y con descanso para una semifinal caliente

El Inter Miami llega a esta semifinal de la Conferencia Este impulsado por un rendimiento sólido y sostenido. Lionel Messi atraviesa uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la MLS, no solo por su cuota goleadora sino por la influencia total que ejerce en el funcionamiento del equipo. En la serie ante Nashville, resuelta recién en el tercer partido, el capitán argentino participó en todas las acciones de peligro, reafirmando su rol de líder absoluto.

En la Temporada Regular, Inter Miami finalizó tercero con 65 puntos, igualdad total con Cincinnati. Sin embargo, el cierre del torneo mostró contrastes: mientras el equipo de Mascherano afianzó un funcionamiento claro, el conjunto naranja alternó actuaciones sólidas con otras flojas, aunque siempre manteniendo su conocida intensidad defensiva.

La combinación entre un Messi fresco y un equipo sincronizado aparece como el argumento principal para buscar un resultado favorable en el TQL Stadium, un escenario compacto, ruidoso y definitivamente hostil para los visitantes.

Un Cincinnati intenso y ambicioso: el examen que separa finalistas en la MLS

El FC Cincinnati llega fortalecido tras eliminar al Columbus Crew en una serie desgastante, con dos triunfos y una derrota que expusieron su mentalidad competitiva. Se trata de un equipo que presiona alto, defiende en bloque y ataca directo, un estilo que genera partidos de fricción y transiciones constantes. Para el visitante, cada pérdida de pelota puede ser una amenaza. Una de las claves será cómo Cincinnati intenta contener a Messi entre líneas. Los rivales suele recurrir a cortar los circuitos entre Sergio Busquets, De Paul y el propio Messi, pero esa receta pocas veces da resultado. La movilidad del rosarino, sumada a los desmarques de Luis Suárez y a la profundidad de Tadeo Allende, obliga a los defensores a elegir prioridades y asumir riesgos.

La defensa del Inter Miami también tendrá un papel fundamental. Ian Fray, Maxi Falcón y Noah Allen conformaron una zaga agresiva y confiable, mientras que Jordi Alba aporta jerarquía y salida limpia, especialmente cuando el partido entra en turbulencia. Mascherano encontró equilibrio y eso se nota: el equipo concede menos y recupera más arriba.En el plano emocional, el duelo también tiene peso propio. El Inter Miami busca su primer título de MLS, un objetivo que persigue desde su fundación en 2018. Desde la llegada de Lionel Messi en 2023, el club conquistó la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024, pero todavía le falta el trofeo máximo del fútbol estadounidense. Para Cincinnati, en cambio, esta es la gran oportunidad de validar su crecimiento y jugar la final que los ubique entre los equipos fuertes del país.

Más sobre el duelo de la MLS

El arbitraje estará a cargo del canadiense Drew Fischer y la transmisión será por Apple TV. El TQL Stadium, con capacidad para 26.000 espectadores, promete un ambiente encendido, acorde a una semifinal que puede definir el rumbo de la temporada.

Por Sitio Andino Economía