3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
panorama completo

Sorteo del Mundial 2027: Los Pumas quedaron en el Grupo C y ya conocen a sus rivales directos

El equipo de Los Pumas integrará la zona junto a Fiji, España y Canadá en el duro Mundial de Rugby 2027. Mirá lo que se viene.

Los Pumas compartirán el Grupo C con Fiji, España y Canadá en Australia 2027.

Los Pumas compartirán el Grupo C con Fiji, España y Canadá en Australia 2027.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas ya conocen su camino para el Mundial de rugby 2027: tras el sorteo realizado en Australia, Argentina integrará el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá. El equipo dirigido por Felipe Contepomi evitó a varias potencias del segundo bombo y llega en un gran momento competitivo tras un año de resultados sólidos.

Así quedó el Grupo C para Los Pumas en Australia 2027

Argentina partió como cabeza de serie por su presencia en el top 6 del ranking IRB y finalmente quedó ubicada en el Grupo C, junto con Fiji, España y Canadá. El sorteo dejó una zona exigente, pero favorable en comparación con otros posibles escenarios.

Lee además
Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027 en Sídney.
ilusión

Los Pumas en el sorteo del Mundial 2027: fecha, hora y cómo quedaron los bombos del rugby internacional
Steve Borthwick habló tras la denuncia de Contepomi y la polémica por Curry en el duelo ante Los Pumas.
increíble

Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

El rival más fuerte será Fiji, con historia mundialista y antecedentes incómodos ante Argentina, incluido el recordado 28-9 del Mundial 1987. Aun así, Los Pumas llegan como candidatos a quedarse con la cima del grupo.

España, de crecimiento acelerado en su rugby y potencia en seven, buscará clasificar como uno de los mejores terceros, mientras que Canadá, en su etapa más irregular, aparece como el rival menos complejo pese a su amplia tradición mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1996152660890673378&partner=&hide_thread=false

Cruces posibles, el análisis del sorteo y el momento del seleccionado argentino

Si Los Pumas avanzan como se espera, podrían cruzarse con Uruguay en octavos de final y, en un eventual cruce de cuartos, aparece la posibilidad de un duelo de alto voltaje ante Irlanda, uno de los equipos con mayor historia reciente frente al conjunto argentino.

El equipo de Contepomi llega fortalecido tras su última temporada en el Rugby Championship, donde sostuvo un rendimiento competitivo frente a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. También se hizo fuerte en Europa con triunfos ante Gales y Escocia, y una caída ajustada ante Inglaterra.

Argentina jugará su undécimo Mundial, con el histórico tercer puesto de 2007 como mejor marca, además de semifinales en 2015 y 2023.

Grupos completos del Mundial de rugby 2027

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

  • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

  • Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

  • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

  • Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos, Samoa

  • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Simbabue

Temas
Seguí leyendo

Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

La Selección, con la mendocina Chiara Singarella, goleó 8-0 a Bolivia y sigue firme rumbo al Mundial

Argentina ganó y avanzó en el Mundial de Handball: presencia mendocina con Ayelén García en cancha

Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

Sorteo del Mundial 2026: horario, formato y cómo será el camino de la Selección en la fase de grupos

Fórmula 1: horario de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

Histórico: Regatas se consagró Pentacampeón Nacional de Remo en Senior 8+ y marca un récord para Mendoza

Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V

LO QUE SE LEE AHORA
La mendocina Ayelén García jugó de titular y anotó un gol en la victoria del Handball.
a seguir creciendo

Argentina ganó y avanzó en el Mundial de Handball: presencia mendocina con Ayelén García en cancha

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Te Puede Interesar

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Por Sitio Andino Sociedad
En Argentina el 3 de diciembre fue establecido como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Efeméride

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Por Carla Canizzaro
Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile
Prevención

Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile

Por Sofía Pons