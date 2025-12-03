Sorteo del Mundial 2027: Los Pumas quedaron en el Grupo C y ya conocen a sus rivales directos

Los Pumas compartirán el Grupo C con Fiji, España y Canadá en Australia 2027.

Los Pumas ya conocen su camino para el Mundial de rugby 2027: tras el sorteo realizado en Australia, Argentina integrará el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá. El equipo dirigido por Felipe Contepomi evitó a varias potencias del segundo bombo y llega en un gran momento competitivo tras un año de resultados sólidos.

Argentina partió como cabeza de serie por su presencia en el top 6 del ranking IRB y finalmente quedó ubicada en el Grupo C , junto con Fiji, España y Canadá . El sorteo dejó una zona exigente, pero favorable en comparación con otros posibles escenarios.

El rival más fuerte será Fiji , con historia mundialista y antecedentes incómodos ante Argentina, incluido el recordado 28-9 del Mundial 1987. Aun así, Los Pumas llegan como candidatos a quedarse con la cima del grupo.

España , de crecimiento acelerado en su rugby y potencia en seven, buscará clasificar como uno de los mejores terceros, mientras que Canadá , en su etapa más irregular, aparece como el rival menos complejo pese a su amplia tradición mundialista.

Cruces posibles, el análisis del sorteo y el momento del seleccionado argentino

Si Los Pumas avanzan como se espera, podrían cruzarse con Uruguay en octavos de final y, en un eventual cruce de cuartos, aparece la posibilidad de un duelo de alto voltaje ante Irlanda, uno de los equipos con mayor historia reciente frente al conjunto argentino.

El equipo de Contepomi llega fortalecido tras su última temporada en el Rugby Championship, donde sostuvo un rendimiento competitivo frente a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. También se hizo fuerte en Europa con triunfos ante Gales y Escocia, y una caída ajustada ante Inglaterra.

Argentina jugará su undécimo Mundial, con el histórico tercer puesto de 2007 como mejor marca, además de semifinales en 2015 y 2023.

Grupos completos del Mundial de rugby 2027