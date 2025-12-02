2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ilusión

Los Pumas en el sorteo del Mundial 2027: fecha, hora y cómo quedaron los bombos del rugby internacional

La Selección de Los Pumas será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027. Fecha, horario, bombos y cómo llega la Argentina al gran evento.

Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027 en Sídney.

Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027 en Sídney.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de rugby de Argentina conocerá a sus rivales del Mundial 2027 este miércoles a las 6 de la mañana, cuando se realice en Sídney el sorteo oficial del torneo. Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, integrarán el Bombo 1 gracias a su ubicación entre las seis mejores selecciones del ranking mundial.

Lee además
Steve Borthwick habló tras la denuncia de Contepomi y la polémica por Curry en el duelo ante Los Pumas.
increíble

Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby
Los Pumas lo dieron todo.
caída que duele

Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

La recuperación ante Escocia —donde revirtieron un 21-0 en contra— fue determinante para asegurar su lugar entre los mejores equipos del mundo.

Esta será la undécima participación del seleccionado argentino en una Copa del Mundo, habiendo disputado todas las ediciones desde 1987.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rugbyworldcupes/status/1995830920385843505&partner=&hide_thread=false

La evolución de Los Pumas en los Mundiales

El crecimiento argentino en las últimas décadas es evidente: mientras en sus primeras cinco participaciones solo avanzaron una vez de fase de grupos, en las siguientes cinco lograron tres semifinales (2007, 2015 y 2023) y dos cuartos de final (1999 y 2011).

El único tropezón reciente fue en Japón 2019, donde quedaron eliminados en la fase inicial.

Cómo están formados los bombos del sorteo

Los Pumas compartirán el Bombo 1 con Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia.

El Bombo 2 reúne a Australia, Escocia, Gales, Fiji, Italia y Japón, todos rivales potencialmente complicados.

En el Bombo 3 estarán Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

El Bombo 4 lo completan Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Nuevo formato mundialista para 2027

El Mundial de Australia 2027 incorporará un formato de 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos.

Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que amplía las posibilidades de avance y promete cruces más impredecibles desde la primera fase.

Historial de Los Pumas en los Mundiales

  • 1987 (Nueva Zelanda): fase de grupos

  • 1991 (Inglaterra): fase de grupos

  • 1995 (Sudáfrica): fase de grupos

  • 1999 (Gales): cuartos de final

  • 2003 (Australia): fase de grupos

  • 2007 (Francia): tercer puesto

  • 2011 (Nueva Zelanda): cuartos de final

  • 2015 (Inglaterra): cuarto puesto

  • 2019 (Japón): fase de grupos

  • 2023 (Francia): cuarto puesto

Temas
Seguí leyendo

Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

Sorteo del Mundial 2026: horario, formato y cómo será el camino de la Selección en la fase de grupos

Fórmula 1: horario de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

Histórico: Regatas se consagró Pentacampeón Nacional de Remo en Senior 8+ y marca un récord para Mendoza

Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V

Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país

Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

LO QUE SE LEE AHORA
Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Gallardo y evalúa ofertas para 2026.
miralo vos

Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show 
Conmoción

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Te Puede Interesar

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Por Celeste Funes
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Por Soledad Maturano
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo