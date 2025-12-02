Los Pumas en el sorteo del Mundial 2027: fecha, hora y cómo quedaron los bombos del rugby internacional

LaSelección de rugby de Argentina conocerá a sus rivales del Mundial 2027 este miércoles a las 6 de la mañana, cuando se realice en Sídney el sorteo oficial del torneo. Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, integrarán el Bombo 1 gracias a su ubicación entre las seis mejores selecciones del ranking mundial.
El crecimiento argentino en las últimas décadas es evidente: mientras en sus primeras cinco participaciones solo avanzaron una vez de fase de grupos, en las siguientes cinco lograron tres semifinales (2007, 2015 y 2023) y dos cuartos de final (1999 y 2011).
El único tropezón reciente fue en Japón 2019, donde quedaron eliminados en la fase inicial.
Cómo están formados los bombos del sorteo
Los Pumas compartirán el Bombo 1 con Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia.
El Bombo 2 reúne a Australia, Escocia, Gales, Fiji, Italia y Japón, todos rivales potencialmente complicados.
En el Bombo 3 estarán Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.
El Bombo 4 lo completan Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.
Nuevo formato mundialista para 2027
El Mundial de Australia 2027 incorporará un formato de 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos.
Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que amplía las posibilidades de avance y promete cruces más impredecibles desde la primera fase.