Los Pumas en el sorteo del Mundial 2027: fecha, hora y cómo quedaron los bombos del rugby internacional

Los Pumas serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2027 en Sídney.

La Selección de rugby de Argentina conocerá a sus rivales del Mundial 2027 este miércoles a las 6 de la mañana , cuando se realice en Sídney el sorteo oficial del torneo. Los Pumas , dirigidos por Felipe Contepomi , integrarán el Bombo 1 gracias a su ubicación entre las seis mejores selecciones del ranking mundial.

Argentina llega al sorteo en el sexto puesto del ranking , una posición clave que le permite evitar a potencias como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra, Irlanda y Francia , todos integrantes del Bombo 1.

caída que duele Los Pumas, con Isgró y González, carecieron de eficacia y no alcanzó para desnivelar a Inglaterra

increíble Escándalo en Los Pumas: la situación que retumbó como una bomba en el rugby

La recuperación ante Escocia —donde revirtieron un 21-0 en contra — fue determinante para asegurar su lugar entre los mejores equipos del mundo.

Esta será la undécima participación del seleccionado argentino en una Copa del Mundo, habiendo disputado todas las ediciones desde 1987.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rugbyworldcupes/status/1995830920385843505&partner=&hide_thread=false Se vieneeeee. A ver cómo salen los grupos para la #RWC2027



Miércoles 3/12

10 hs | 6 hs pic.twitter.com/zJH7Yffs2x — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) December 2, 2025

La evolución de Los Pumas en los Mundiales

El crecimiento argentino en las últimas décadas es evidente: mientras en sus primeras cinco participaciones solo avanzaron una vez de fase de grupos, en las siguientes cinco lograron tres semifinales (2007, 2015 y 2023) y dos cuartos de final (1999 y 2011).

El único tropezón reciente fue en Japón 2019, donde quedaron eliminados en la fase inicial.

Cómo están formados los bombos del sorteo

Los Pumas compartirán el Bombo 1 con Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia.

El Bombo 2 reúne a Australia, Escocia, Gales, Fiji, Italia y Japón, todos rivales potencialmente complicados.

En el Bombo 3 estarán Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

El Bombo 4 lo completan Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Nuevo formato mundialista para 2027

El Mundial de Australia 2027 incorporará un formato de 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos.

Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que amplía las posibilidades de avance y promete cruces más impredecibles desde la primera fase.

Historial de Los Pumas en los Mundiales