Boca vs. Argentinos: hora y TV de uno de los grandes duelos del Torneo Clausura

Boca llega con cinco triunfos seguidos al duelo decisivo frente a Argentinos Juniors.

El Club Atlético Boca Juniors llega encendido a los cuartos de final tras hilvanar cinco victorias consecutivas y vencer a Talleres en octavos. El equipo de Claudio Úbeda se medirá con Argentinos Juniors, uno de los más regulares del año, en un cruce caliente que definirá un lugar en las semifinales del Torneo Clausura de fútbol 2025.

Boca llega en alza: Paredes, Úbeda y el equipo que no se toca El año del Xeneize fue un sube y baja emocional: eliminación prematura en la Libertadores, salida de Fernando Gago, regreso y fallecimiento de Miguel Ángel Russo y una búsqueda futbolística que parecía no encontrar continuidad. Pero todo cambió desde la llegada de Leandro Paredes, verdadero motor anímico del plantel.

El capitán levantó el nivel colectivo y generó un efecto contagio que hoy sostiene a Boca entre los candidatos. Además, la mano de Úbeda se nota: simpleza, orden, buen manejo del vestuario y la regla de “no tocar lo que funciona”. Por eso repetirá el equipo que viene de ganarle a Talleres, incluso con Edinson Cavani listo para entrar y un Milton Giménez que aún no encuentra el gol.

¡ #! pic.twitter.com/jZuHEqwmAI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 30, 2025 Argentinos, entre vaivenes y jerarquía: cómo llega el equipo de Diez Argentinos Juniors cerró un año muy competitivo, aunque irregular en el segundo semestre. Fue protagonista en el Apertura, cayó en cuartos ante San Lorenzo y en el Clausura terminó quinto, pero dio una muestra de carácter en Liniers para superar a Vélez en unos octavos durísimos.

El equipo de Nicolás Diez mostró por momentos uno de los mejores funcionamientos del fútbol argentino, llegó a la final de la Copa Argentina y terminó tercero en la tabla anual, solo por detrás de Rosario Central y Boca. Su principal preocupación en la semana fue la evolución del arquero Gonzalo Siri, con un golpe en la cadera. Si responde bien, será titular; de lo contrario, podría darse el debut del cuarto arquero, Agustín Mangiaut, en un contexto de máxima presión.