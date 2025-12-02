2 de diciembre de 2025
{}
Torneo Clausura

Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

La Liga Profesional confirmó el cronograma de semis del Torneo Clausura 2025: Boca–Racing el domingo y el Clásico Platense el lunes. Mirá lo que se viene.

Boca–Racing y Gimnasia–Estudiantes definirán a los finalistas del Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de semifinales del Torneo Clausura, que tendrá dos duelos de enorme atractivo: Boca vs. Racing, el domingo a las 19 en La Bombonera, y Gimnasia vs. Estudiantes, el lunes a las 17, en una edición histórica del Clásico Platense. Ambos encuentros tendrán cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

Racing avanzó por penales y completó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025.
Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país
Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

Racing, por su parte, protagonizó una de las series más intensas de los octavos, al derrotar 3-2 a River en un partido de altísima tensión. En cuartos, igualó 0-0 ante Tigre y avanzó tras una definición por penales que lo mantuvo con vida en el certamen.

El Clásico Platense define al segundo finalista del Torneo Clausura

Estudiantes llega con un envión particular: en octavos eliminó 1-0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, en un duelo marcado por la polémica del “espaldazo” en el pasillo. Luego, en cuartos, superó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero para meterse entre los cuatro mejores.

Gimnasia es la gran sorpresa de esta edición. Primero eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, y luego dio otro golpe al vencer 2-0 a Barracas Central, nuevamente como visitante. El Lobo jugará en el Bosque con la ilusión de llegar a una final histórica.

Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Gallardo y evalúa ofertas para 2026.
Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

