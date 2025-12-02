Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

Boca–Racing y Gimnasia–Estudiantes definirán a los finalistas del Torneo Clausura.

Por Sitio Andino Deportes







La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de semifinales del Torneo Clausura, que tendrá dos duelos de enorme atractivo: Boca vs. Racing, el domingo a las 19 en La Bombonera, y Gimnasia vs. Estudiantes, el lunes a las 17, en una edición histórica del Clásico Platense. Ambos encuentros tendrán cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

Boca y Racing van por el primer boleto a la final Boca llega a semifinales tras una campaña sólida en los playoffs: venció 2-0 a Talleres en octavos de final y luego superó 1-0 a Argentinos Juniors, con gol de Ayrton Costa. El equipo de La Ribera buscará hacerse fuerte en casa para clasificar a la final.

Racing, por su parte, protagonizó una de las series más intensas de los octavos, al derrotar 3-2 a River en un partido de altísima tensión. En cuartos, igualó 0-0 ante Tigre y avanzó tras una definición por penales que lo mantuvo con vida en el certamen.

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gmNOH8PiAU — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025 El Clásico Platense define al segundo finalista del Torneo Clausura Estudiantes llega con un envión particular: en octavos eliminó 1-0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, en un duelo marcado por la polémica del “espaldazo” en el pasillo. Luego, en cuartos, superó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero para meterse entre los cuatro mejores.

Gimnasia es la gran sorpresa de esta edición. Primero eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, y luego dio otro golpe al vencer 2-0 a Barracas Central, nuevamente como visitante. El Lobo jugará en el Bosque con la ilusión de llegar a una final histórica.