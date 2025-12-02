Semifinales del Torneo Clausura: días, horarios y cómo llegan Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de semifinales del Torneo Clausura, que tendrá dos duelos de enorme atractivo: Boca vs. Racing, el domingo a las 19 en La Bombonera, y Gimnasia vs. Estudiantes, el lunes a las 17, en una edición histórica del Clásico Platense. Ambos encuentros tendrán cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.
Racing, por su parte, protagonizó una de las series más intensas de los octavos, al derrotar 3-2 a River en un partido de altísima tensión. En cuartos, igualó 0-0 ante Tigre y avanzó tras una definición por penales que lo mantuvo con vida en el certamen.
El Clásico Platense define al segundo finalista del Torneo Clausura
Estudiantes llega con un envión particular: en octavos eliminó 1-0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, en un duelo marcado por la polémica del “espaldazo” en el pasillo. Luego, en cuartos, superó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero para meterse entre los cuatro mejores.
Gimnasia es la gran sorpresa de esta edición. Primero eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, y luego dio otro golpe al vencer 2-0 a Barracas Central, nuevamente como visitante. El Lobo jugará en el Bosque con la ilusión de llegar a una final histórica.