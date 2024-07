Habló el mendocino apuntado como el creador de Fútbol Libre: "No me considero un héroe"

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: " HABLÓ EL SUPUESTO CREADOR DE FÚTBOL LIBRE Ezequiel Ponce, el joven de 21 años que fue detenido en al causa “Fútbol Libre” por presuntamente hackear partidos de fútbol, habló por primera vez y aseguró “no me consideró un héroe” y que su único propósito es que la gente pudiera ver las transmisiones. Según explicó Ponce, él generaba los enlaces y "por un error #FúbolLibre los levantaba y los reproducía masivamente en su plataforma". En ese sentido, agregó: "no considero que hice algo ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos". "No soy cracker y mucho menos tengo los medios sofisticados. Tampoco obtuve ningún rédito económico y simplemente lo hice como hobby", subrayó Ponce. Tras un allanamiento en #GodoyCruz, el creador de Megadeportes y Fútbol Libre fue detenido y posteriormente liberado por decisión del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro. La orden de excarcelación fue emitida el lunes 15 de julio y se basó en la cooperación de Ponce con la investigación sobre sitios de piratería en línea, así como en su falta de antecedentes penales. Video: @filonewsok"

