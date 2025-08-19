Estreno esperado

Cuándo se podrá ver en Argentina "Good Boy", la película de terror con un perro de protagonista

La película que despertó intriga por la inquietante perspectiva de su protagonista llegará muy pronto a los cines. Enterate cómo verla en Argentina.

 Por Luis Calizaya

Desde la difusión de su primer tráiler sombrío y perturbador, "Good Boy" se convirtió en uno de los estrenos más comentados del cine de terror. Su propuesta original -un perro que intenta proteger a su dueño de entidades malignas, sin poder comunicarse- despertó gran expectativa en el público argentino. La película ya tiene confirmada su fecha de estreno.

El poster oficial de "Good Boy" para su estreno en cines mundiales y en Argentina.

¿Cuándo y dónde ver Good Boy en Argentina?

El tráiler comienza con imágenes tiernas de un cachorro que crece hasta la adultez, acompañado por la frase: “El mejor amigo del hombre siempre a tu lado en los buenos momentos y...”. De pronto, la escena se corta con los ladridos desesperados del perro ante la aparición de ser oscuro en medio de la noche. A pesar del miedo, su misión será proteger a su dueño, Todd, un hombre marcado por una tragedia familiar que decide mudarse a una casa embrujada en medio de la nada.

Aunque muchos anticipaban su llegada inmediata a los cines tras ser aclamada en el festival SXSW Film & TV 2025, la distribuidora Independent Film Company (IFC) optó por un estreno mundial. El mayor atractivo del film recae en su protagonista, Indy, cuya perspectiva animal aporta una mirada única al género. La crítica popular incluso lo compara con una versión más oscura y tétrica de la serie animada "Coraje, el perro cobarde".

Las reseñas destacan la habilidad del director Ben Leonberg para construir una historia aterradora y a la vez emotiva, ambientada en un escenario clásico del terror. Reconocido por cortometrajes como "La esposa del pescador" (2016),"Los osos descubren el fuego" (2015) y "Dead Head" (2016), Leonberg debuta en el largometraje con una propuesta que combina suspenso, sensibilidad y un héroe inesperado.

Dura menos de 100 minutos y promete sacar más de un susto y empatía por Indy.

El estreno de "Good Boy" está confirmado para el 3 de octubre en Estados Unidos y el 10 de octubre en el Reino Unido. En cuanto al streaming, la película solo llegará a Shudder en América del Norte, plataforma que adquirió sus derechos. Para Argentina aún no hay fecha confirmada: todo dependerá del éxito en taquilla o de que compañías de streaming como Netflix, Prime Video o HBO Max apuesten por incorporarla. Mientras tanto, una alternativa para el público local será acceder a Shudder mediante una VPN y así disfrutar el estreno anticipado en Latinoamérica.

Quién es quién en la película

  • Indy: Indy
  • Shane Jensen: Todd
  • Larry Fassenden: abuelo de Todd
  • Arielle Friedman: hermana de Todd
  • Stuart Rudin: rol secundario

Tráiler de "Good Boy"

Embed - Good Boy - Official Trailer (2025) Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden

