Sociedad

El Congreso Provincial de Educación se realizará en Malargüe y se abordará la transformación educativa

Será del 18 al 20 de septiembre en el Centro de Convenciones de Malargüe. Ya hay expositores confirmados.

El Congreso de Educación se realizará en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe será sede del XXIV Congreso Provincial de Educación, un evento que reunirá a profesionales para compartir conocimientos y los últimos avances en los procesos, habilidades y transiciones que están marcando el rumbo de la educación en este nuevo milenio.

Gustavo Cabañas, director de Educación de Malargüe, brindó detalles sobre la próxima edición del Congreso, que se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en el prestigioso Centro de Convenciones Thesaurus.

Temas del Congreso de Educación de Malargüe

Según explicó Cabañas, los expositores se enfocarán en "la transformación y la transición" educativa que se viene gestando en los últimos años. Abordarán los nuevos desafíos de la educación, con un énfasis especial en el impacto de las nuevas tecnologías y el "intercambio de experiencias para fortalecer la labor en las aulas".

Entre los destacados disertantes, Gustavo Cabañas mencionó a Nahuel Holman, un reconocido docente e investigador correntino. Holman, quien recorre Argentina brindando capacitaciones, compartirá sus conocimientos sobre "los recursos cotidianos e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza". Su especialización en educación en escuelas rurales lo convierte en un referente clave para garantizar la enseñanza equitativa en zonas del interior, adaptando las herramientas tecnológicas a las necesidades de cada contexto.

También se contará con la presencia de Viviana Postay, Magíster en Investigación Educativa, Licenciada en Historia y Doctora en Ciencias Sociales, quien además es miembro de Argentinos por la Educación. Otro de los referentes confirmados es María Alejandra Santi, quien presentará "una visión ecológica de la educación", enfocándose en los niveles Inicial y Primario.

Respecto al puntaje docente, Gustavo Cabañas confirmó que ya se ha gestionado ante el gobierno educativo provincial para que esta valoración sea reconocida. Esta iniciativa, que se consolida año a año en el congreso de Malargüe, atrae la atención de docentes e investigadores de toda la provincia.

