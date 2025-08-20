Adjudicación

Entregan 16 viviendas ecológicas en Junín y la provincia apuesta a la innovación ambiental

En Junín, varias familias recibieron su vivienda bioclimática, una apuesta provincial que combina innovación y sustentabilidad en la política habitacional.

Entregan 16 viviendas ecológicas en Junín y la provincia apuesta a la innovación ambiental

Entregan 16 viviendas ecológicas en Junín y la provincia apuesta a la innovación ambiental

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Unas 16 familias de Junín recibieron nuevas viviendas bioclimáticas gracias al Proyecto GEF – Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Vivienda Social Argentina, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la presencia de autoridades provinciales, el programa busca fortalecer la política habitacional, promoviendo eficiencia energética, energías limpias y un modelo de construcción sostenible para la provincia.

En el acto de entrega, realizado en el barrio Aguaribay, participaron el intendente de Junín, Mario Abed, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y otras autoridades locales y provinciales, quienes hicieron realidad el sueño de la casa propia para varias familias.

Lee además
Los candidatos para las elecciones 2025 ya están definidos.
En detalle

Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Segundo Distrito Electoral
El homicidio causó conmoción en todo el departamento de Junín.
caso santiago gonzález

Cómo avanza la causa por el homicidio de un menor en Junín
casa bioclimática
La vivienda bioclimática: a favor de la ecología y el ahorro.

La vivienda bioclimática: a favor de la ecología y el ahorro.

Se entregaron 16 viviendas ecológicas en Junín

Mendoza se convirtió en una de las provincias pioneras en implementar viviendas bioclimáticas, con diseño orientado al clima y eficiencia energética. Estas casas incorporan muros con aislación térmica, calefón solar y sistemas de monitoreo junto al Conicet para evaluar su desempeño real en ahorro energético, promoviendo el uso de energías renovables y la sostenibilidad ambiental.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó el valor del proyecto, subrayando que busca proteger el medio ambiente y aliviar los costos de servicios de las familias: “Nos ha tocado gobernar en tiempos de recesión económica y pandemia, y sin embargo no hemos detenido la obra pública”. Reconoció que las demoras en la finalización se debieron a una mala administración inicial y aclaró: “Decidimos terminarlo con fondos provinciales porque el Gobierno nacional se retiró y hoy podemos entregar estas viviendas”.

Cornejo agregó: “Estas viviendas no solo cumplen el objetivo de darle techo a una familia, sino que además son un modelo de lo que queremos para el futuro: hogares eficientes que cuiden la energía, el ambiente y también el bolsillo de los mendocinos”.

Alfredo cornejo
Alfredo Cornejo enfatizó en la responsabilidad de la provincia en la entrega de las 16 viviendas.

Alfredo Cornejo enfatizó en la responsabilidad de la provincia en la entrega de las 16 viviendas.

Por su parte, el intendente de Junín, Mario Abed, celebró la obra y anunció una inversión histórica en infraestructura: “El 5 de septiembre vamos a licitar más de 7.000 millones de pesos para el reemplazo de agua y cloacas en Junín, mejorando la calidad de vida de todos los vecinos”.

Características principales de las viviendas bioclimáticas

  • Construidas por Cebeco SA con una inversión total de $687,7 millones, de los cuales $42,9 millones fueron aportados por la Provincia para finalizar la obra.
  • Superficie de 62 m², con dos dormitorios, baño completo, cocina-comedor y patio trasero.
  • Equipamiento interior: cocinas instaladas, calefón solar, calefón instantáneo modulante, ventilación cruzada, envolvente térmica, carpintería con doble vidrio hermético y, según el prototipo, estufas de tiro balanceado, aire acondicionado frío-calor y paneles fotovoltaicos.
  • Infraestructura del barrio: redes de agua, cloaca y electricidad a cargo del Municipio de Junín; la red de gas fue ejecutada por el IPV.
Temas
Seguí leyendo

General Alvear potencia el talento mendocino con el Encuentro de Cerámica y Vitrofusión

Tupungato integra sus sistemas de seguridad al 911 y a la videovigilancia provincial

Las Paredes reafirmó su identidad en los festejos por los 204 años

General Alvear volvió a marchar: reclaman por el veto a la Ley de Discapacidad

Valle de Uco se sumó a la protesta nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

San Rafael potencia el desarrollo de videojuegos con la IV edición de GADECO

Fiestas patronales en Santa Rosa: fe, cultura y música para homenajear a la patrona

LO QUE SE LEE AHORA
Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Te Puede Interesar

Diputados frenó el aumento a jubilados y la moratoria previsional video
Congreso nacional

Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

Por Facundo La Rosa
IMPSA reanudará el traslado del reactor.
Reanudarán el operativo

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Por Sofía Pons
El nuevo funcionario fue precandidato a intendente en las PASO 2023
Gabinete nacional

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Por Facundo La Rosa