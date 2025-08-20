Valle de Uco se sumó a la protesta nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

image José, padre de un chiquito con TDA comentó a Noticiero Andino: "Este es un reclamo no solo de la gente con discapacidad, sino de toda la comunidad en general, todos debemos acompañar. El principal problema es el referido a las terapias, si las coberturas de las obras sociales ya no cubren bien todo lo que necesitamos, es casi imposible costearlo para nosotros con el sueldo de un trabajador promedio".

El Valle de Uco salió a la calle en reclamo del veto presidencial sobre la ley de emergencia de discapacidad Embed - Valle de Uco: nueva movilización contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad Ley de Emergencia en Discapacidad: qué es y a quiénes afecta La Ley, aprobada por el Congreso, buscaba declarar la emergencia económica y financiera en el sector de la discapacidad para garantizar el financiamiento de las prestaciones y servicios que miles de personas necesitan para su desarrollo y bienestar.

Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales.

Las consecuencias del veto de Javier Milei son inmediatas y preocupantes. La falta de un aumento acorde a la inflación en el nomenclador nacional de prestaciones (el listado de terapias y servicios, y sus costos) hace que el trabajo de los profesionales sea cada vez menos rentable.