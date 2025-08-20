Fuerte reclamo en Tunuyán

Valle de Uco se sumó a la protesta nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Familias y prestadores marcharon en el Valle de Uco en paralelo al debate en Diputados sobre el veto presidencial a la iniciativa.

Sitio Andino Departamentales

Familiares, prestadores y vecinos del Valle de Uco se sumaron a la movilización nacional para reclamar la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, que prevé aumentos de pensiones y actualizaciones automáticas por inflación. La protesta local, que tuvo lugar en la plaza de Tunuyán, coincide con una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde la oposición consiguió los votos para discutir el veto del presidente Milei a la iniciativa, en medio de un debate que divide al oficialismo y plantea un fuerte impacto social y fiscal.

José, padre de un chiquito con TDA comentó a Noticiero Andino: "Este es un reclamo no solo de la gente con discapacidad, sino de toda la comunidad en general, todos debemos acompañar. El principal problema es el referido a las terapias, si las coberturas de las obras sociales ya no cubren bien todo lo que necesitamos, es casi imposible costearlo para nosotros con el sueldo de un trabajador promedio".

Ley de Emergencia en Discapacidad: qué es y a quiénes afecta

La Ley, aprobada por el Congreso, buscaba declarar la emergencia económica y financiera en el sector de la discapacidad para garantizar el financiamiento de las prestaciones y servicios que miles de personas necesitan para su desarrollo y bienestar.

Su veto, en cambio, mantiene la situación actual, caracterizada por la falta de actualizaciones en los aranceles y el constante atraso en los pagos por parte del Estado y las obras sociales.

Las consecuencias del veto de Javier Milei son inmediatas y preocupantes. La falta de un aumento acorde a la inflación en el nomenclador nacional de prestaciones (el listado de terapias y servicios, y sus costos) hace que el trabajo de los profesionales sea cada vez menos rentable.

