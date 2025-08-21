San Carlos: imputaron a cinco hombres por el brutal ataque al boxeador Damián Gauna

Los cinco hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tras el brutal ataque al joven boxeador Damián Gauna de 26 años. El joven, continúa internado en el hospital Central tras haber sido víctima de una violenta agresión en San Carlos .

Según informó el fiscal a cargo Jorge Quiroga a Noticiero Andino, los cinco hombres involucrados en caso, entre ellos Javier Alejandro Martínez, conocido como el "Kaka" , permanecen detenidos mientras continúa la investigación. En este sentido, el fiscal comentó que la investigación se encuentra en la etapa de recolección de testimonios y a la espera de pruebas científicas.

Por otro lado, Quiroga aseguró que Gauna permanece "con sedación por tubo traqueal" y será entrevistado judicialmente cuando su condición lo permita. Si bien su cuadro sigue siendo delicado, su estado de salud se mantiene estable .

Cabe destacar que la imputación a los cinco involucrados en el hecho, hace referencia a un intento de asesinato donde se utilizó un arma de fuego pero la muerte de la víctima no se consumó.

El "Kaka" es uno de los involucrados en el brutal ataque a Damián Gauna

San Carlos: el violento ataque contra Damián Gauna

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

En medio de la pelea, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención.