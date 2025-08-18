San Carlos: discutieron, le dieron un tiro en la cabeza y le prendieron fuego la moto

La víctima de la agresión en San Carlos lucha por su vida en el hospital Central.

Un j oven de 26 años, que es boxeador, fue víctima de una brutal agresión en San Carlos , donde tras una discusión recibió un disparo en la cabeza, en tanto que los autores también prendieron fuego una moto y dos bicicletas del damnificado.

El hecho de violencia ocurrió en la madrugada de este lunes en calle La Virgen, en Eugenio Bustos, San Carlos y la víctima, identificada como Damián Gauna (26), permanece internada en el hospital Central, a donde fue trasladada por la gravedad del cuadro.

En tanto que los agresores escaparon y por estas horas la policía intenta dar con ellos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo ocurrió tras una riña que comenzó entre Gauna y sus amigos, con un grupo de personas que llegó al lugar donde la víctima permanecía compartiendo con sus allegados algunas bebidas alcohólicas.

hospital central.jpg La víctima fue trasladada desde San Carlos al hospital Central. Foto: Yemel Fil

En medio de la riña, uno de los partícipes sacó un arma de fuego y le disparó a Gauna en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Peor aún, luego los agresores se ensañaron con las pertenencias de la víctima y le prendieron fuego una moto y dos bicicletas. Acto seguido, escaparon.

Gauna fue llevado de urgencia al hospital Scaravelli, donde fue asistido y estabilizado. Tras permanecer algunas horas en terapia intensiva, fue derivado luego al hospital Central, para una mejor atención.

Desde ese hospital indicaron que el joven boxeador presentaba traumatismos de cráneo y que su estado de salud es delicado.

Al mismo tiempo, los investigadores analizan los informes de Policía Científica y el trabajo realizado por efectivos de investigaciones con el objetivo de identificar a los agresores y detenerlos.